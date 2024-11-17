心理健康專家：語言障礙致亞裔親子疏離

全美華人協會(NACA)日前舉辦有關亞裔親子關係和心理健康的研討會。(NACA提供)

全美華人協會(NACA, National Association of Chinese Americans)日前在亞特蘭大舉辦一場亞裔親子 關係和心理健康 的研討會，多位專家在會中提到，移民家庭常因語言障礙而遇到溝通困難，這不僅會導致誤解，還可能導致親子間產生情感疏離和隔閡。

這場研討會探討了溝通與文化障礙；身份、歸屬感與接納；模範少數族裔刻板印象；成功的壓力；羞恥感與汙名化。

研討會由NACA董事會成員、Gallagher執行董事Tracy Xu主持。與會專家包括了美國華人聯盟心理健康專案(UCA WAVES)的創始人和執行長Lily Chen；兒童和青少年精神科醫生，麻州總醫院跨文化學生情感健康中心副主任Dr. Juliana Chen；納什維爾STEAM Prep Academy輔導員Justin Zhang。

專家們談到，移民家庭常因語言障礙而遇到溝通困難，這不僅會導致誤解，還可能導致親子間產生情感疏離和隔閡。亞洲文化習慣通過非語言的方式表達愛，比如食物和為子女服務，此舉可能會阻礙情感聯繫。

另外，亞裔青少年要適應美國文化，又想保留自己的家庭文化的掙扎，可能導致心理壓力和社會孤立感。

亞裔常被視為「模範公民」，使亞裔年輕人深感壓力，當他們感到難以達到期望時，常常失去自信。再者，亞裔父母對孩子學業成就的要求，恐導致一些孩子焦慮、抑鬱、甚至想自殺。

圍繞心理健康問題的汙名化，使亞裔尋求幫助的比率只為白人的三分之一，這意味心理健康問題常被隱藏或輕視。缺乏雙語和雙文化的治療師，讓亞裔在心理健康支持方面受到忽視。

專家小組建議，亞裔父母應優先關注兒童的情感和心理健康，而非學業的成功。

與會者稱，孩子希望父母能夠「看到和聽到」他們的需求。Dr. Juliana Chen提出了改善與孩子溝通的四個要點：冷靜、好奇、同情、和關心。她鼓勵父母避免傾聽孩子訴說同時不斷提出批判。

Lily Chen分享了包括父母溝通工具包、自殺熱線、支援小組等資源。Tracy Xu介紹華協的領導力和自我成長課。該課程旨在幫助學員提高情商、自我覺知、個人力量和情感溝通能力等。