我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

心理健康專家：語言障礙致亞裔親子疏離

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
全美華人協會(NACA)日前舉辦有關亞裔親子關係和心理健康的研討會。(NACA提供)
全美華人協會(NACA)日前舉辦有關亞裔親子關係和心理健康的研討會。(NACA提供)

全美華人協會(NACA, National Association of Chinese Americans)日前在亞特蘭大舉辦一場亞裔親子關係和心理健康的研討會，多位專家在會中提到，移民家庭常因語言障礙而遇到溝通困難，這不僅會導致誤解，還可能導致親子間產生情感疏離和隔閡。

這場研討會探討了溝通與文化障礙；身份、歸屬感與接納；模範少數族裔刻板印象；成功的壓力；羞恥感與汙名化。

研討會由NACA董事會成員、Gallagher執行董事Tracy Xu主持。與會專家包括了美國華人聯盟心理健康專案(UCA WAVES)的創始人和執行長Lily Chen；兒童和青少年精神科醫生，麻州總醫院跨文化學生情感健康中心副主任Dr. Juliana Chen；納什維爾STEAM Prep Academy輔導員Justin Zhang。

專家們談到，移民家庭常因語言障礙而遇到溝通困難，這不僅會導致誤解，還可能導致親子間產生情感疏離和隔閡。亞洲文化習慣通過非語言的方式表達愛，比如食物和為子女服務，此舉可能會阻礙情感聯繫。

另外，亞裔青少年要適應美國文化，又想保留自己的家庭文化的掙扎，可能導致心理壓力和社會孤立感。

亞裔常被視為「模範公民」，使亞裔年輕人深感壓力，當他們感到難以達到期望時，常常失去自信。再者，亞裔父母對孩子學業成就的要求，恐導致一些孩子焦慮、抑鬱、甚至想自殺。

圍繞心理健康問題的汙名化，使亞裔尋求幫助的比率只為白人的三分之一，這意味心理健康問題常被隱藏或輕視。缺乏雙語和雙文化的治療師，讓亞裔在心理健康支持方面受到忽視。

專家小組建議，亞裔父母應優先關注兒童的情感和心理健康，而非學業的成功。

與會者稱，孩子希望父母能夠「看到和聽到」他們的需求。Dr. Juliana Chen提出了改善與孩子溝通的四個要點：冷靜、好奇、同情、和關心。她鼓勵父母避免傾聽孩子訴說同時不斷提出批判。

Lily Chen分享了包括父母溝通工具包、自殺熱線、支援小組等資源。Tracy Xu介紹華協的領導力和自我成長課。該課程旨在幫助學員提高情商、自我覺知、個人力量和情感溝通能力等。

華協主席周曉燕(Maggie Mers)在會議結尾時感謝與會人士。

與會專家及出席者探討亞裔親子關係。(NACA提供)
與會專家及出席者探討亞裔親子關係。(NACA提供)

亞裔 心理健康 親子

上一則

賓州SEPTA車票 明年擬全面調漲21% 服務也將縮減

下一則

華府行走性肺炎患者 飆增逾3倍 10到17歲增最多

延伸閱讀

北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍

北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍
陪伴父母的最後時光(下)

陪伴父母的最後時光(下)
氣候峰會淪化石燃料大會？專家呼籲未來COP「禁止產油國主辦」

氣候峰會淪化石燃料大會？專家呼籲未來COP「禁止產油國主辦」
語言障礙 今年亞裔投票最大挑戰

語言障礙 今年亞裔投票最大挑戰

熱門新聞

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

2024-11-14 10:55
喬州推出客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)，要求投保者必須每月工作80小時，但僅4000多人加入。(youtube截圖)

川普上台改革醫保 持白卡、有病史者或面臨巨大變動

2024-11-12 09:25
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

2024-11-13 09:10
一對新人廣邀賓客參加婚禮，結果只有5人到場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Seljan Salimova）

發百張喜帖只來5人 新娘見全場空桌心碎：我做人太失敗？

2024-11-14 19:20
圖為11月6日，發生在新澤西伊夫舍姆(Evesham)的森林火災。美聯社

燒掉新州52英畝地 14歲少年遭控縱火罪

2024-11-14 13:03
華府地區的醫護人員表示，今年感染行走性肺炎的患者飆增。(pexels)

疫後免疫力未恢復 華府肺炎患者飆增逾3倍

2024-11-14 09:25

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕