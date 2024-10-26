南北卡亞太裔聯合商會 攜手杜倫促經濟發展

Durham市長Leonardo William(中)和CABA的(右起)副主席越裔Alex Bui、會長王晴、主席楊華東、企業主黃海暉。(記者王明心／攝影)

南北卡 亞太裔聯合商會(CABA)日前在北卡杜倫市 (Durham)舉辦商業餐會，邀請該市市長威廉斯(Leonardo Williams)及市府經濟發展團隊與當地亞裔 商界共聚，促進融合亞裔和主流的商業力量，致力經濟發展。

該會主席楊華東首先盛讚杜倫近年蓬勃發展，得益於市長的領導及招商團隊，還有多元化的執政理念。他指出，亞裔社區是北卡成長最快的少數族裔，不僅帶來多元文化和美食，也帶來工作機會、創造力。

他介紹該會前身是南北卡華人 工商總會(CCCC)，改組後連接南北卡亞太裔企業，使命是倡導會員利益，幫助他們建立牢固的關係取得成功。

該會主席楊華東(左上起順時針)、會長王晴、Durham市長Leonardo Williams、州議員劉廣亞。(記者王明心／攝影)

會長王晴表示，威廉斯主動提出要與當地亞裔小企業主有交流機會，該會原本就計畫增進與市級官員的互動，幫助亞裔小業主獲得更多資源，也讓市級官員更了解亞裔企業，交流會可謂水到渠成。

當天參加者主要是創業主和專業人士，大多是商會會員，商會希望該活動能在主流官員和小企業主間建立交流溝通、對接資源的平台。

威廉斯說，杜倫是個很酷的城市，如果再融合亞裔力量，更具風采。他說身為非裔，了解身分認同的重要性，也讓他自然地關切少數族裔社區的權益。他表示各個族裔

也許語言、文化、習俗不同，但核心價值相似，都希望共存共榮。他希望未來攜手建造大家庭，「社區是一個行動詞」(community is an action word)，期盼大家實際付出行動。

南北卡亞太裔聯合商會(CABA)為商會會員和Durham市府經濟發展團隊舉辦商業餐會。(記者王明心／攝影)

該市經濟與勞動力發展辦公室(OEWD)助理主任Grace Dzidzienyo及其團隊，也在活動中介紹該局致力幫助杜倫的經濟發展、培養產業需求的勞動力、為企業提供技術和有針對性的財務援助，很期待與亞太裔企業合作，共創商機。

州議員劉廣亞讚揚威廉斯有求必應，也了解亞裔在「亞裔仇恨」中的處境，她覺得他「簡直是一個亞裔市長」。

有關該市更多商業發展信息，可查詢：durhambusiness360.com。