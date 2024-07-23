4搖擺州長支持賀錦麗 選舉人票未必同步

密州州長魏美桂。(州長臉書)

被視為決定2024年總統大選關鍵的七個搖擺州中，密州、威州、賓州、 北卡羅來納等四個由民主黨 主政的州長，均已公開表示支持賀錦麗代表民主黨參選總統。然而最新民調顯示，這幾州的選舉人票卻未必傾向民主黨。

而另三個搖擺州中，喬治亞州、內華達州由共和黨擔任州長，民主黨籍哈伯斯(Katie Hobbs)雖為亞利桑納州州長，但到22日為止並未明確表示支持賀錦麗。

根據Sky News報導，拜登 未退選前的7月17日到18日舉行的民調，密州、威州、賓州及北卡等州長表明背書賀錦麗的大選預測情況如下：

密西根州：密州是關鍵「鐵鏽帶」州群的一部分，也是民主黨明星州長魏美桂(Gretchen Whitmer)的家鄉。川普 在2016年贏得密州取得15張選舉人票，但拜登在2020年於該州勝選。

在17至18日舉行的一項民調顯示，川普支持率49%，領先拜登的46%。如果川普及賀錦麗對決，兩人支持率則分別為46%比41%，川普仍然獲較多支持。

假使換成川普跟魏美桂 一決勝負，則情況明顯有變化，川普支持率45%，微微落後魏美桂的46％。

威斯康辛州：拜登在2020年大選中，以領先兩萬票贏得威州的10張選舉人票，威州從2008年以來，幾乎成了全國大選的最佳預測站，因為10多年來，只要贏得威州選舉者，最終都順利當上總統。

根據本月16日至18日的一項民意調查顯示，拜登跟川普勢均力敵，支持率都是42％；稍早在7月15日至17日舉行的另一項民意調查則顯示，川普以46%領先拜登的43%。

威州州長艾佛斯。(州長臉書)

賓州：持有19張選舉人票的賓州，是拜登的家鄉，也是民主黨新星、賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)的家鄉。

16日至18日的民調顯示，川普支持率為45%，領先拜登41%。另一項在17日至18日的調查顯示，川普以46%領先拜登的42％。

同時17日18日的民意調查中，夏皮羅以47%的支持率領先川普(43%)，如換成賀錦麗，其支持率為43%，川普則以45％領先。

賓州州長夏皮羅。(州長臉書)

北卡：2020年，北卡以微弱優勢投票給了川普，而該州人口超過1000萬，但川普領先票數不到10萬張。北卡2020年大選結果大爆冷門，因為此前拜登被看好可順利拿下北卡。