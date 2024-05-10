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剛受表揚卻遭解雇 喬州78歲員工提告獲賠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美國勞動力人口正逐漸老化；示意圖。(pexels)
美國勞動力人口正逐漸老化；示意圖。(pexels)

聯邦平等就業機會委員會(EEOC)表示，喬治亞州哥倫布市(Columbus)一名退休人士機構因年齡緣故解雇了一位剛受到表揚的78歲年度最佳員工，Covenant Woods老人社區及旗下的BrightSpace Senior Living因此被告上法院，該機構日前與該名資深員工達成和解，同意支付7萬8000元賠償。

EEOC在訴訟中表示，這名員工自2007年以來一直擔任服務員，但2022年2月被解雇，而該員工在2022年1月，才被評為該公司年度最佳員工之一。

根據文件，這名員工在2017年休病假時，辦公室經理多次詢問「為什麼不退休。」

2022年2月10日，該員在工作時突發高血壓送醫，兩天後出院返回工作崗位，辦公室經理和總經理詢問她，計畫繼續工作多久，當時該員工回應，打算再工作兩、三年。

這時總經理表示，她的血壓狀況讓公司對她的能力失去信心，並告知她可以每周工作一天，但需調往另一個部門，或以無薪方式服務，該員工對此拒絕。

隨後這名員工收到總經理來信，稱其雇傭關係結束。

EEOC在訴訟中表示，該員工「因為年齡和殘疾或被視是殘疾」而遭解雇，違反了「就業年齡歧視法」(Age Discrimination in Employment Act)及「美國殘疾人法」(Americans with Disabilities Act)。其中年齡歧視法禁止對40歲以上者進行雇用或解雇的年齡歧視，

最終兩家公司已同意賠償5萬元並支付2萬8000元工資達成和解。

隨著居民預期壽命的延長，美國勞動力正在老化。

根據美國勞工統計局的數據，2023年全美近1100萬就業人員年齡在65歲以上，占16歲以上工人的6.8%，20年前此比率僅3.3%。

今年稍早，路易斯安納州的一家公司，因一名員工拒絕65歲退休而遭解雇，該企業後來賠付該員工10萬5000元和解。

就業 退休 歧視

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