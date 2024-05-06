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延宕8年 喬州Vogtle核電廠4號機組營運

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州Vogtle核電廠第二座新反應爐已投入商業營運。圖為該廠的4號機組與去年夏天開始營運的3號機組。(喬州電力公司)
喬治亞州Vogtle核電廠第二座新反應爐已投入商業營運。圖為該廠的4號機組與去年夏天開始營運的3號機組。(喬州電力公司)

喬治亞州Vogtle核電廠兩座新反應爐中的第二座已投入商業營運，這個耗資數十億元、比原先計畫延宕數年的項目終於達到頂峰。

喬治亞電力公司(Georgia Power Co.)和其他業主一起宣布上述消息，Vogtle廠4號機組與去年夏天開始營運的3號機組，加入了兩座已運行了數十年的舊反應爐的行列。此兩機組是全美幾十年來建造的首批兩座核反應爐。兩座新反應器預計可為50萬戶家庭和企業供電。

根據計算，新的Vogtle反應爐目前預計將花費喬州電力公司和其他三個業主共310億元。再加上原承包商西屋公司(Westinghouse)向Vogtle業主支付37億元，其總金額接近350億元。

喬州的電力客戶已為這座可能是有史以來最昂貴的發電廠支付了數十億元。這兩座反應爐最初預計耗資140億元，預定於2017年完工。

該公司及其政治支持者對該廠竣工表示歡迎。喬州州長坎普(Brian Kemp)宣稱，「感謝喬州電力公司及其合作夥伴的這一歷史性成就。」喬州電力公司的母公司Southern Co.執行長沃馬克(Chris Womack)說，Vogtlet廠將使該州的電網更加可靠、更有彈性，並幫助該公司實現2050年碳排放為零的目標。

但隨著成本不斷上升，環境和消費者權益團體代表抱怨，喬州電力及此項目中的公用事業合作夥伴應該更積極地尋求再生能源，來作為比核電成本更低的替代品。

但喬州電力高層反駁，核能是當今唯一可用的零排放基本負載能源，全天候提供高可靠性能源。去年，Vogtle和Hatch核電廠的核能提供了該公司25%以上的發電量。

監管機構去年12月批准對喬州電力公司270萬客戶額外加價6%，以支付Vogtle剩餘成本75.6億元，該公司承擔了26億元成本。預計5月份，典型一般用戶每月將額外花費8.97元，而3號機組開始營運時則增加5.42元。

喬州 喬治亞州

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