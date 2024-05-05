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美東南玉山科技會 5/8談如何成為企業董事

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美東南玉山科技協會即將於5月8日(周三)上午舉辦活動，暢談如何獲得第一份企業董事會職位秘訣。(玉山提供)
美東南玉山科技協會即將於5月8日(周三)上午舉辦活動，暢談如何獲得第一份企業董事會職位秘訣。(玉山提供)

美東南玉山科技協會即將於5月8日(周三)上午7時30分舉辦活動，暢談如何獲得第一份企業董事會職位秘訣。

在當今競爭激烈的商業環境中，獲得企業董事會職位是個重要的里程碑，可帶來前所未有的成長和影響力機會。

此次活動中，擁有董事會成員經驗豐富的講者將分享寶貴見解、獨家秘訣和行之有效的策略，幫助聽眾拿到第一份企業董事會職位。會中將免費提供早餐。

演講中主要重點將包括：

●透過董事會成員的內部視角與經驗了解董事會營運要素。

●如何確定和評估技能、興趣和自身價值觀相符合的董事會機會的策略。

●打造引人注目的董事會簡歷和展示你獨特價值主張的實用技巧。

●與同行專業人士和潛在導師在董事會領域的社交機會。

時間：5月8日(周三)上午7時30分。

地點：The Commons, 280 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30305 (Terminus 100 building)

本活動需事先報名，網址：https://forms.gle/qYFZDWgVp3SNthV8A。

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