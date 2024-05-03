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批喬州新法反移民 禁中國人購地案惹議

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
歐曉瑜反對此法的發言，受到了支持該法人士的攻擊。(歐曉瑜臉書)
歐曉瑜反對此法的發言，受到了支持該法人士的攻擊。(歐曉瑜臉書)

喬治亞州長坎普(Brian Kemp)4月30日簽署SB420法案成為喬州新法律，限制一些中國等一些國家公民購買喬州土地；這項法案引發了正反雙方的激烈爭議。

批評者表示，此舉反映的是仇外情緒，可能傷害移民社區；民主黨人砲轟SB420法案為歧視。然支持此案者也不乏其人。坎普在簽署典禮上表示，喬州不容外國敵對勢力控制對其存亡極重要的東西，例如食物供應。

此法禁止中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯等國家非美國公民或合法居民之「代理人」(agent)擁有任何喬州農地，或軍事設施周邊十哩範圍內任何商用土地，除非他們前一年至少有10個月住在喬州。

雖說本法涵蓋數個國家，但是在州議會討論時，焦點大多放在中國。

喬州華裔州議員歐曉瑜(Michelle Au)日前在州議會發言表示反對此案。(州...
喬州華裔州議員歐曉瑜(Michelle Au)日前在州議會發言表示反對此案。(州議會影片截圖)

喬州華裔州議員歐曉瑜(Michelle Au)日前在州議會發言表示反對此案。她說，針對敵對國家，維持國家安全非常重要，然而SB420卻無法達成此目標。

她說，她在州議員兩任任期內，已經被指控為中國共產黨的代理人、間諜、不愛美國(un-American)、外國資產(foreign asset)等。而除了SB420法案外，另外包括了HB1093、HB246，以及去年的HB452，都是披著民族安全與愛國的外衣，用來包裝暗藏的種族主義、仇外心理(xenophobia)和反移民情緒的糟糕法案。

而歐曉瑜也遭到支持該法案者的攻擊。共和黨前州議員瓊斯(Vernon Jones)批評她是「外國代理人，應該立即被司法調查。」喬州共和黨(GAGOP)則在社群媒體X上表示，歐曉瑜此舉說明了她對於中國共產黨購買農地的支持。

其他批評人士則警告，SB420法案可能遭遇法律挑戰。「亞美促進公義中心」(Asian Americans Advancing Justice)亞特蘭大分會長潘桐(Thong Phan，音譯)表示，該法違反人民的憲法保護，且凌駕聯邦法律之上。

喬州華裔民眾Jessica也表示，自新冠疫情以來，華裔所受到創傷尚未平復，此法明顯針對華人，無疑會加深歧視，希望華人團結一致發起抗議或組織提告。

喬州 華裔 歧視

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