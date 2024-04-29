喬州3月工作機會增 就業人數創新高 失業率3.1%持平

喬治亞州勞工 廳報告指出，儘管3月該州增加了1萬6200個工作機會，但上個月失業率仍穩定維持在3.1%。該州3月就業 人數超過490萬，創下歷史新高。

創下歷史新高的工作產業包括私立教育和醫療服務，共提供67萬4900個工作機會；休閒和酒店業，提供52萬7000個就業機會；和金融活動業，提供28萬3600個就業機會。建築業就業人數達22萬5200個，為17年來最高。

電影業的就業機會減少，從去年3月到上個月，共減少了1萬6800個工作。其他遭受損失的行業包括行政和支援服務，過去一年減少了1萬2100個工作；運輸和倉儲業同期減少了 8700個工作。

喬州 3月勞動力人數創歷史新高，超過530萬人，其就業人數也達近520萬人。

喬州3月失業人數小幅下降至16萬3483人，為2022年7月以來最低。

與去年3月相比，上個月首次申請失業救濟人數也下降了22%，為1萬7847人。

勞工廳表示，喬州各地失業率在3月份都有所上升。

在亞特蘭大地區，3月失業率上升至3.1%，勞動力增加了2萬1299人，總勞動力人數達到該地區歷史最高的272萬人。

亞特蘭大3月份的就業人數增加了1萬7543人，達到263萬的歷史新高。過去一個月申請失業救濟人數則下降了 22%。

「這種持續成長表明我們的經濟勢頭不會很快放緩，」勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)表示。