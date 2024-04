Belinda舒2023年保險銷售保持第一美國家庭保險集團首位亞裔女性獲全美TOP GUN榮譽

美國家庭保險表揚Belinda的優秀表現。(AMFAM提供)

美國家庭保險 集團公司(American Family Insurance Group Enterprise, AMFAM)喬治亞州 分區一年一度的集團頒獎典禮,於4月11日隆重舉行。亞城著名保險代理舒Belinda女士,囊括全部大獎,包括但不限於:喬治亞州全線新保單第一(汽車+房屋+商業+人壽保險銷售),2023 New Business Total Premium Leaders 最高保費獎第一,第一人壽保單鑽石獎(AFLIC life diamond),All Premier leader (Grand Cayman),2023 Hawaii All American產品全面推廣達標獎,商業保險最高金鑰匙獎(Gold Key)等重要獎項。

成立已有百年歷史的AMFAM保險集團總部位於威斯康星州,為全美500 強公司。保險業務廣泛:汽車(AUTO)、房屋(HOMEOWNER)、商業(COMMERCIAL)、農場牧場(FARM)、人壽(LIFE)保險。作為這家百年歷史集團的代理處,在2023年12個月中8次獲得地區「本月最佳代理」。甚至因為第一季度斬獲新客戶、新保單全美第一,6月Belinda被特別獎勵了著名鄉村歌手George Strait AMFAM Milwaukee體育館音樂會VIP入場券。7月Belinda榮譽名列夏威夷名人堂(Hall of Fame)。同年Belinda登上AMFAM Top Gun榜單,值得驕傲的是,這是第一位亞裔 ,還是一名亞裔女性,闖入了AMFAM全美TOP Gun。

從業11年多的Belinda,其中8年獲得了最佳業績獎。正如她的堅持:「真勇士,永不放棄!(A Warrior never gives up!)」她表示,自己秉著不進則退的信念,以與生具有的無畏勇士姿勢,讓她的代理處在全美2500多代理處脫穎而出,繼而成為全美亞裔版塊最大保險代理處,列入AMFAM名人堂,成為Top Gun;並在4月21日舉行的全美Grand Cayman All Premier Leader Conference(最突出銷售業績獎),獲得AMFAM副總裁、喬治亞州總監和地區經理的特別肯定。

Belinda說,沒有背後的荊棘和艱辛,無法成就了光芒耀眼的她。她作為市場的開拓者,AMFAM東南區華人市場與她相互成就。2012年,保險經驗為零的Belinda挑戰自己,重新創業,開設了AMFAM第一個東南區華人代理處。這些年的市場拓展,以正直、專業的態度,優質細心的服務,她把AMFAM優良的人壽、汽車、房屋、商業(尤其是出租房業主保險)保險產品帶給了亞裔社區,成為AMFAM亞裔客戶最信賴的代理處。

作為一個獨立撫養兩個孩子成人的單身母親,加入保險業後,Belinda體會的不僅是創業的苦,還有做為一家之主的責任——借助保險,為家庭提供足夠的保障。她指出,重中之重是人壽保險,特別在3年疫情中,大家都體會到健康的重要,然而保險業中,得到客戶的逝世通知,讓她們是不由自主地審視逝世的人是否投保了人壽保險,至少家庭不會面臨財政困頓,雪上加霜。Belinda深深感慨生命無常時,加深了為人母和一家之主的體會,保護孩子和所愛的人是義不容辭的責任,人壽保險保單就是對家庭的保護和承諾。選擇一個財力雄厚的公司,和值得信任的保險代理處,才可以讓保護更有保障。

近年來,美國家庭人壽保險公司順應市場的變化,人壽產品的樣化兼顧了確保人人能承擔的終生人壽,也有免體檢、快捷批複的定期人壽。Belinda Shu代理處知識專業,經驗豐富,分析每一個產品的利弊,確保客戶根據個人條件,做出適合的選擇。相對於著眼於回報,她們強調保障,強調投保人的利益,強調保險公司的保證,強調保單上清晰可讀的客戶權益——讀懂保單,比盲目信任代理的口頭解說更重要。她們的職業素養是:專業、真誠、公開!

Belinda說:「作為保險代理人,我非常清楚地知道,我要提供的不是價格,而是保護,COVERAGE!我有責任讓我的客人得到最佳保護和最佳服務。如果代理只是以低價吸引客人,客人就要意識到有可能是保額的降低,保護的力度也就變小了。因此,特別歡迎客人跟我詳細瞭解保單的每一個條款,每一條保護。我們代理處的每一位雇員都有專業的保險執照,經驗豐富,可以為客人精挑細選合適的保險。」

「同時,相對於新業務,我們投入大量人力去維持我們與現有客戶的關係。每一份即將續約的保單,都由我親自和經驗豐富的雇員仔細重審。此外,老客戶最喜歡我們的一點就是:逾期了不要怕,我們一定會用各種方式通知到他們!」

從跟Belinda的對話中,讓人深刻體會一點:「保險,不僅是一份合同,而是一份家庭的保障!」她把這個理念貫穿在整個團隊管理中,做到認真、細緻、熱忱。

代理處為了服務更多東南區客戶,業務已經從基地喬治亞州,拓展到阿拉巴馬、南卡、北卡、田納西。11年多的發展,Belinda對高素質的雇員的渴求越來越強烈,並向廣大亞裔發出邀請:高新聘請有經驗的雙語(中英、越英等)保險代理員,履歷請發:[email protected],跟團隊一起為更多的家庭提供保護。