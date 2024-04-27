Belinda舒2023年保險銷售保持第一美國家庭保險集團首位亞裔女性獲全美TOP GUN榮譽

美國家庭保險表揚Belinda的優秀表現。(AMFAM提供)

美國家庭保險 集團公司(American Family Insurance Group Enterprise, AMFAM)喬治亞州 分區一年一度的集團頒獎典禮，於4月11日隆重舉行。亞城著名保險代理舒Belinda女士，囊括全部大獎，包括但不限於：喬治亞州全線新保單第一(汽車+房屋+商業+人壽保險銷售)，2023 New Business Total Premium Leaders 最高保費獎第一，第一人壽保單鑽石獎(AFLIC life diamond)，All Premier leader (Grand Cayman)，2023 Hawaii All American產品全面推廣達標獎，商業保險最高金鑰匙獎(Gold Key)等重要獎項。

成立已有百年歷史的AMFAM保險集團總部位於威斯康星州，為全美500 強公司。保險業務廣泛：汽車(AUTO)、房屋(HOMEOWNER)、商業(COMMERCIAL)、農場牧場(FARM)、人壽(LIFE)保險。作為這家百年歷史集團的代理處，在2023年12個月中8次獲得地區「本月最佳代理」。甚至因為第一季度斬獲新客戶、新保單全美第一，6月Belinda被特別獎勵了著名鄉村歌手George Strait AMFAM Milwaukee體育館音樂會VIP入場券。7月Belinda榮譽名列夏威夷名人堂(Hall of Fame)。同年Belinda登上AMFAM Top Gun榜單，值得驕傲的是，這是第一位亞裔 ，還是一名亞裔女性，闖入了AMFAM全美TOP Gun。

從業11年多的Belinda，其中8年獲得了最佳業績獎。正如她的堅持：「真勇士，永不放棄！(A Warrior never gives up!)」她表示，自己秉著不進則退的信念，以與生具有的無畏勇士姿勢，讓她的代理處在全美2500多代理處脫穎而出，繼而成為全美亞裔版塊最大保險代理處，列入AMFAM名人堂，成為Top Gun；並在4月21日舉行的全美Grand Cayman All Premier Leader Conference(最突出銷售業績獎)，獲得AMFAM副總裁、喬治亞州總監和地區經理的特別肯定。

Belinda說，沒有背後的荊棘和艱辛，無法成就了光芒耀眼的她。她作為市場的開拓者，AMFAM東南區華人市場與她相互成就。2012年，保險經驗為零的Belinda挑戰自己，重新創業，開設了AMFAM第一個東南區華人代理處。這些年的市場拓展，以正直、專業的態度，優質細心的服務，她把AMFAM優良的人壽、汽車、房屋、商業(尤其是出租房業主保險)保險產品帶給了亞裔社區，成為AMFAM亞裔客戶最信賴的代理處。

作為一個獨立撫養兩個孩子成人的單身母親，加入保險業後，Belinda體會的不僅是創業的苦，還有做為一家之主的責任——借助保險，為家庭提供足夠的保障。她指出，重中之重是人壽保險，特別在3年疫情中，大家都體會到健康的重要，然而保險業中，得到客戶的逝世通知，讓她們是不由自主地審視逝世的人是否投保了人壽保險，至少家庭不會面臨財政困頓，雪上加霜。Belinda深深感慨生命無常時，加深了為人母和一家之主的體會，保護孩子和所愛的人是義不容辭的責任，人壽保險保單就是對家庭的保護和承諾。選擇一個財力雄厚的公司，和值得信任的保險代理處，才可以讓保護更有保障。

近年來，美國家庭人壽保險公司順應市場的變化，人壽產品的樣化兼顧了確保人人能承擔的終生人壽，也有免體檢、快捷批複的定期人壽。Belinda Shu代理處知識專業，經驗豐富，分析每一個產品的利弊，確保客戶根據個人條件，做出適合的選擇。相對於著眼於回報，她們強調保障，強調投保人的利益，強調保險公司的保證，強調保單上清晰可讀的客戶權益——讀懂保單，比盲目信任代理的口頭解說更重要。她們的職業素養是：專業、真誠、公開！

Belinda說：「作為保險代理人，我非常清楚地知道，我要提供的不是價格，而是保護，COVERAGE！我有責任讓我的客人得到最佳保護和最佳服務。如果代理只是以低價吸引客人，客人就要意識到有可能是保額的降低，保護的力度也就變小了。因此，特別歡迎客人跟我詳細瞭解保單的每一個條款，每一條保護。我們代理處的每一位雇員都有專業的保險執照，經驗豐富，可以為客人精挑細選合適的保險。」

「同時，相對於新業務，我們投入大量人力去維持我們與現有客戶的關係。每一份即將續約的保單，都由我親自和經驗豐富的雇員仔細重審。此外，老客戶最喜歡我們的一點就是：逾期了不要怕，我們一定會用各種方式通知到他們！」

從跟Belinda的對話中，讓人深刻體會一點：「保險，不僅是一份合同，而是一份家庭的保障！」她把這個理念貫穿在整個團隊管理中，做到認真、細緻、熱忱。

代理處為了服務更多東南區客戶，業務已經從基地喬治亞州，拓展到阿拉巴馬、南卡、北卡、田納西。11年多的發展，Belinda對高素質的雇員的渴求越來越強烈，並向廣大亞裔發出邀請：高新聘請有經驗的雙語(中英、越英等)保險代理員，履歷請發：[email protected]，跟團隊一起為更多的家庭提供保護。