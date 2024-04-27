FASCA亞特蘭大分會成果發表 表演美食大受好評

金環舞表演考驗學員默契。(僑教中心提供)

海外青少年文化大使協會(FASCA)亞特蘭大 分會於4月21日舉辦期末成果發表會，由現任會長杜宇晨介紹FASCA從2020年成立至今的經過與各項發展，並安排演奏月亮代表我的心和望春風、功夫扇和金環舞、三太子、扯鈴和舞獅等節目，展現年度學習成果，深獲與會人士的好評，而今年新增加的電音三太子表演，更是吸引現場150餘人的目光。

僑教中心主任歐宏偉致詞表示，感謝戴念華、范琪君和牛中怡等3名諮詢導師的無私奉獻，以及僑社各界領袖對FASCA的支持，更要謝謝家長們的信任與協助，讓學員藉由參與培訓與服務的機會，除了增進個人的專業知能，落實領導、文化、服務及傳承的4大核心價值之外，更能透過推展台灣多元優質文化，達致提升台灣在主流社會的知名度與能見度之目的。

此外，今年FASCA的高中畢業學員，都已申請到非常棒的大學，歐宏偉也特地表達祝賀，並希望能有更多的青少年加入FASCA的行列。

活動現場也有由學員家長準備的台灣美食和大家分享，包括炒米粉、鹹酥雞、茶葉蛋等，而今年新增的台灣傳統甜點─紅豆口味和奶油口味的車輪餅，更是受到所有人的喜愛，讓大家在亞特蘭大也可以品嚐到滿滿的台灣味。