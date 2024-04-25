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全球最佳餐飲機場 亞城位居第8 舊金山第9

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州哈茲菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場內的餐飲，全球排名第八佳。(機場臉書)
喬治亞州哈茲菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場內的餐飲，全球排名第八佳。(機場臉書)

由180多名美食和旅遊專家組成的2024年Global Tastemakers小組近日公布了其評選出的全球最佳餐飲機場前十位。其中紐約市約翰甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)名列第七，喬治亞州哈茲菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport)位居第八，加州舊金山國際機場排在第九。

評委讚揚亞城機場「南方熱情好客」(Southern hospitality)以及舊金山機場的「從農場到餐桌的美食氛圍」(farm-to-table vibe)。

該名單的首選是新加坡樟宜機場(Jewel Changi Airport)。「在樟宜機場你能夠找到新加坡最好的美食。這裡有100多家餐廳，旅客一定可以發現可以滿足味蕾的食物。」

位居第二至第六的機場為日本成田機場(Tokyo-Narita International Airport)、杜拜國際機場、倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport)、伊斯坦堡機場及阿姆斯特丹機場(Amsterdam Airport Schiphol)。位居第十的是加拿大溫哥華機場。

完整名單可查看：https://reurl.cc/Vz3N3y

新加坡 舊金山 加州

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