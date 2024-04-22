北卡華聯會趣味園遊會 逾600人共襄盛舉
北卡華人聯合會日前在洛麗Lake Wheeler Park 舉行春季野餐及趣味遊園會，吸引600多名民眾在春暖花開的宜人氣候中參與。
遊園會今年特別為幼兒增加3至5歲的FUN RUN歡樂跑，凡跑完全程的孩子都得到獎盃。背媳婦賽跑大大考驗夫妻感情，凡願意不計老婆體重而勇敢參賽的老公都被稱真愛。主辦單位說，有的參賽者平生從未被丈夫背過，有的調侃丈夫再老就背不動了，有的表示被背的人也很辛苦，要小心不從背上摔下來。
聲勢最浩大的活動莫過於拔河比賽，由同鄉會、語言學校、社團所組成的隊伍在啦啦隊加油聲浪下卯足全力，最後福州男隊蟬聯男子組冠軍，獲得大獎盃和由北卡閩商團獨家贊助的500元支票。女子組由東北女隊奪得冠軍。
拔河比賽隊員身上的制服也十分吸睛，河南同鄉會女子隊的T恤印著: 「誰說好女不如男」。北卡閩商團的衣服上是「福建丫霸」，丫霸在福州話是「好棒」的意思。東北同鄉會的衣服印著東北三省的地圖，思鄉之情表露無遺。
江西同鄉會T恤衫上的「老俵」意為「鄉親」。隊員顧泓彬解釋江西人在外地碰到鄉親時會互稱「江西老俵」。華聯的衣服上是「We love our volunteers」，彰顯主辦單位的服務精神。
在一片華人身影中，還有三名「老外」參加，其中Carl Nobile是中國女婿，他太太的妹妹嫁給Panos Messis，也都一起出席，Nobile說，他們的希臘和義大利血統和華人很像，都注重家庭關係和社區凝聚。
當天還有一些小型的競賽，如乒乓球障礙賽、掰手腕等，最後所有項目的冠軍一起分享一隻烤全羊。華聯會長江俞霖表示，感謝志願者的協助，否則活動細節、項目很難順利完成，她希望藉此活動，讓異國遊子們感到善意和溫暖。
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