北卡華聯會趣味園遊會 逾600人共襄盛舉

北卡閩商團獲拔河男子組冠軍，把團隊贊助的500元賺了回去。(記者王明心╱攝影)

北卡華人 聯合會日前在洛麗Lake Wheeler Park 舉行春季野餐及趣味遊園會，吸引600多名民眾在春暖花開的宜人氣候中參與。

遊園會今年特別為幼兒增加3至5歲的FUN RUN歡樂跑，凡跑完全程的孩子都得到獎盃。背媳婦賽跑大大考驗夫妻感情，凡願意不計老婆體重而勇敢參賽的老公都被稱真愛。主辦單位說，有的參賽者平生從未被丈夫背過，有的調侃丈夫再老就背不動了，有的表示被背的人也很辛苦，要小心不從背上摔下來。

未參賽的孩童和耆老在場邊曬太陽、聊天、放風箏、打球、玩沙、享受美好春日。(記者王明心╱攝影) 凡不計老婆體重而參加背媳婦賽跑的老公，都被讚為真愛。(記者王明心╱攝影)

聲勢最浩大的活動莫過於拔河比賽，由同鄉會、語言學校、社團所組成的隊伍在啦啦隊加油聲浪下卯足全力，最後福州男隊蟬聯男子組冠軍，獲得大獎盃和由北卡閩商團獨家贊助的500元支票。女子組由東北女隊奪得冠軍。

拔河比賽隊員身上的制服也十分吸睛，河南同鄉會女子隊的T恤印著: 「誰說好女不如男」。北卡閩商團的衣服上是「福建丫霸」，丫霸在福州話是「好棒」的意思。東北同鄉會的衣服印著東北三省的地圖，思鄉之情表露無遺。

拔河比賽。(記者王明心╱攝影) 主辦單位準備烤全羊，讓所有項目的冠軍隊伍共享。(記者王明心╱攝影) 參賽隊員身上的制服顯出各隊的特色和自我期許。(記者王明心╱攝影)

江西同鄉會T恤衫上的「老俵」意為「鄉親」。隊員顧泓彬解釋江西人在外地碰到鄉親時會互稱「江西老俵」。華聯的衣服上是「We love our volunteers」，彰顯主辦單位的服務精神。

在一片華人身影中，還有三名「老外」參加，其中Carl Nobile是中國女婿，他太太的妹妹嫁給Panos Messis，也都一起出席，Nobile說，他們的希臘和義大利 血統和華人很像，都注重家庭關係和社區凝聚。

當天還有一些小型的競賽，如乒乓球障礙賽、掰手腕等，最後所有項目的冠軍一起分享一隻烤全羊。華聯會長江俞霖表示，感謝志願者的協助，否則活動細節、項目很難順利完成，她希望藉此活動，讓異國遊子們感到善意和溫暖。