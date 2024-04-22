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台灣無獨有偶劇團 5/24至5/26亞城巡演

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
台灣「無獨有偶工作室劇團」將於5月24日至5月26日在亞特蘭大演出。(主辦單位提供)
台灣「無獨有偶工作室劇團」將於5月24日至5月26日在亞特蘭大演出。(主辦單位提供)

台灣「無獨有偶工作室劇團」受到台灣駐美國代表處與亞特蘭大「偶戲藝術中心」(The Center for Puppetry Art Center)邀請，將於5月24日至5月26日，為亞特蘭大帶來著名劇碼《自私的巨人》三場巡演，並搭配一場工作坊，讓台灣的偶戲藝術在此間亞裔月發光。

駐美國代表處本次聯合駐洛杉磯辦事處及駐休士頓辦事處，共同邀請無獨有偶工作室劇團赴美巡演，5月11日及14日將在西雅圖「綠河學院」(Green River College)、5月24日至26日於亞特蘭大「偶戲藝術中心」、6月1日至2日於休士頓「亞洲協會德州中心」(Asia Society Texas Center)，預計在美國帶來八場演出。

成立於1999年之「無獨有偶工作室劇團」為台灣優秀表演藝術團隊，其使命是創造具有挑戰性和創新性、觸動人心的木偶藝術。本次美國巡演劇目《自私的巨人》是一部適合家庭觀賞的經典戲劇作品，改編自英國文豪王爾德(Oscar Wilde)著名童話《自私的巨人》，講述自私的巨人從自私變得慷慨，最終在上帝的指引下走入了天堂。全程將使用英文演出。

本次巡演也與駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處共同合作，由該處協調喬治亞台灣學校(Taiwanese School of Georgia)捐贈兩隻舞獅給該偶戲中心之典藏。

更多詳情可參考偶戲藝術中心官網：https://puppet.org/。地點： Center for Puppetry Art Center（1404 Spring St NW, Atlanta, GA 30309）

購票連結：https://puppet.org/programs/the-selfish-giant/

亞特蘭大 休士頓 亞裔

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