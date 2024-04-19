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旅客破億 亞城機場蟬聯全球最繁忙

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場再次蟬聯全球最繁忙的機場。(機場網站)
亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場再次蟬聯全球最繁忙的機場。(機場網站)

亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)再次獲評全球最繁忙的機場。根據國際機場理事會(ACI)的數據，2023年該機場總接待旅客數達到1.047億人次。

杜拜國際機場(Dubai International Airport)和達拉斯/沃斯堡國際機場(Dallas/Fort Worth International Airport)排名第二和第三。亞特蘭大機場還獲得了ACI頒發的2023年機場服務品質獎(Airport Service Quality Award)。

除了2020年因新冠肺炎流行導致旅遊業整體大幅下滑之外，亞城機場一直保持著此冠軍頭銜超過20年。

機場總經理Balram Bheodari在新聞稿中表示，再次獲得此殊榮要歸功於整個機場團隊的奉獻和熱情。該機場對於One Team的共同願景以及對卓越的不懈追求使其處於全球航空業的頂峰。

亞特蘭大機場共包括7個航廈和192個登機口，其中152個為國內登機口，40個為國際登機口。

亞城機場除了是達美航空(Delta Air Lines)的總部外，還雇用了大約6萬3000名員工，為亞特蘭大都會區帶來了348億元的直接經濟影響。

亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)在即機場的此成就時表示，「亞城機場的成功就是亞特蘭大的成功，擁有世界上最繁忙的機場凸顯了本市的經濟活力。它證明了我們的全球連通性，也肯定了亞城在世界舞台上的地位。」

該機場有一系列建設計畫正在開發中，以使每日28萬6000名乘客更方便地使用其設施，包括機場的MARTA捷運站目前正進行翻修，D航廈也正在進行為期六年、耗資16億元的擴建工程，該工程於2023年初開始。

作為聯邦兩黨基礎設施法(Bipartisan Infrastructure Law)的一部分，亞特蘭大機場最近還獲得了4400萬元，將用於升級機場的洗手間、儲藏室和走廊。

亞特蘭大 大都會 達美航空

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