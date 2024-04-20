我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

主流學校師生從文化中認識台灣亞特蘭大僑教中心導覽活動成功吸睛

亞特蘭大訊
主流學校師生開心地體驗台灣文化之美。(僑教中心提供)
主流學校師生開心地體驗台灣文化之美。(僑教中心提供)

亞特蘭大華僑文教服務中心為讓更多美籍學生認識台灣的美及傳統文化，邀請The Lovett School的110名5年級學生日前參訪僑教中心。僑教中心展示三太子、台灣獅、筊杯、原住民服飾及注音版正體中文教材等，讓充滿好奇與興趣的學生們，完成一趟成功的文化體驗。

4月11日當天駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事熊樂倫及鍾賢玉，也蒞臨現場，由僑教中心主任歐宏偉向師生們致歡迎詞，並鼓勵大家多體驗台灣的多元文化，接著由劉承璋老師帶領，向學生們介紹台灣文化。

在各項展示中，又大又顯眼的三太子尤為吸睛。The Lovett School老師劉承璋特別說明了三太子的由來，及其作為神明所專責的守護項目。

介紹完後開放學生們自由參觀各項展品，除了三太子外，台灣獅也是十分引人注目。學生們把握難得可近距離觀賞舞獅頭的機會，仔細觀賞華麗的台灣舞獅頭。

另外學生們對正體中文教材也充滿了興趣。該校有開設中文課程，但多以簡體字教學為主，學生們藉由翻閱教材發現正體字和簡體字的差異，並認識在台灣廣泛使用的注音符號系統。

筊杯則是另外一個學生駐足逗留的展品，對於美國當地主流學校的小朋友而言，是一個新奇又有趣的文化體驗。

除前述展品外，現場還布置了台北101大樓、廟宇、自然美景等多幅台灣觀光景點海報，歐宏偉希望藉主流學校的師生在文化導覽的過程中，能體驗到台灣的美，並期許能激發他們想進一步認識台灣的興趣。

熊樂倫(右起)、劉承璋、歐宏偉和鍾賢玉期許從文化導覽中，激發學生認識台灣的興趣。...
熊樂倫(右起)、劉承璋、歐宏偉和鍾賢玉期許從文化導覽中，激發學生認識台灣的興趣。(僑教中心提供)
認識台灣文化導覽活動主辦人和負責人，左起鍾賢玉、劉承璋、歐宏偉和熊樂倫。(僑教中...
認識台灣文化導覽活動主辦人和負責人，左起鍾賢玉、劉承璋、歐宏偉和熊樂倫。(僑教中心提供)
劉承璋介紹三太子的由來。(僑教中心提供)
劉承璋介紹三太子的由來。(僑教中心提供)

亞特蘭大 原住民 觀光

上一則

佛州禁中國人置產 再攻防

下一則

新州中校協會扯鈴賽 戴溏恩獲雙冠

延伸閱讀

場邊人語／結束例賽 再爭風采

場邊人語／結束例賽 再爭風采
家人關係

家人關係
台灣僑界急難救助會 僑教中心舉辦園遊會

台灣僑界急難救助會 僑教中心舉辦園遊會
MARTA 將於亞大市新建4捷運車站

MARTA 將於亞大市新建4捷運車站

熱門新聞

馬州自然資源廳鼓勵民眾盡量捕撈體大味美的藍鯰魚。(馬州自然資源廳提供)

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

2024-04-12 13:39
被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

2024-04-15 23:58
新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

2024-04-16 12:16
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

2024-04-16 21:55
亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場再次蟬聯全球最繁忙的機場。(機場網站)

去年旅客破億 亞城機場蟬聯全球最繁忙

2024-04-18 10:17
通膨率高漲，超市物價也節節升高。(特派員黃惠玲／攝影)

全美10大通膨區 第1名是這城市 密州聖路易居第4 費城第7 芝16

2024-04-15 13:54

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切