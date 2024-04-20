主流學校師生從文化中認識台灣亞特蘭大僑教中心導覽活動成功吸睛
亞特蘭大華僑文教服務中心為讓更多美籍學生認識台灣的美及傳統文化，邀請The Lovett School的110名5年級學生日前參訪僑教中心。僑教中心展示三太子、台灣獅、筊杯、原住民服飾及注音版正體中文教材等，讓充滿好奇與興趣的學生們，完成一趟成功的文化體驗。
4月11日當天駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事熊樂倫及鍾賢玉，也蒞臨現場，由僑教中心主任歐宏偉向師生們致歡迎詞，並鼓勵大家多體驗台灣的多元文化，接著由劉承璋老師帶領，向學生們介紹台灣文化。
在各項展示中，又大又顯眼的三太子尤為吸睛。The Lovett School老師劉承璋特別說明了三太子的由來，及其作為神明所專責的守護項目。
介紹完後開放學生們自由參觀各項展品，除了三太子外，台灣獅也是十分引人注目。學生們把握難得可近距離觀賞舞獅頭的機會，仔細觀賞華麗的台灣舞獅頭。
另外學生們對正體中文教材也充滿了興趣。該校有開設中文課程，但多以簡體字教學為主，學生們藉由翻閱教材發現正體字和簡體字的差異，並認識在台灣廣泛使用的注音符號系統。
筊杯則是另外一個學生駐足逗留的展品，對於美國當地主流學校的小朋友而言，是一個新奇又有趣的文化體驗。
除前述展品外，現場還布置了台北101大樓、廟宇、自然美景等多幅台灣觀光景點海報，歐宏偉希望藉主流學校的師生在文化導覽的過程中，能體驗到台灣的美，並期許能激發他們想進一步認識台灣的興趣。
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