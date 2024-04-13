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第一華人浸信會主任牧師王國湛宣布退休

亞特蘭大訊
王國湛主任牧師(中)開心收下教會活動圖輯，作為最美好的留念。(FCBCA提供)
王國湛主任牧師(中)開心收下教會活動圖輯，作為最美好的留念。(FCBCA提供)

亞特蘭大第一華人浸信會(First Chinese Baptist Church of Atlanta, 簡稱FCBCA)日前舉辦了一場別開生面的聚會，因為在不同教會擁有40年牧養經驗、並在FCBCA事奉19年的主任牧師王國湛，在親人和牧者同工、弟兄姊妹的環繞下，宣布退休。未來王國湛牧師盼以另一個職份，和師母一同繼續在教會宣揚福音，造就信徒。

FCBCA主任牧師一職，由陳恩賜牧師正式接替。王國湛主任牧師在聚會中，將接力棒傳交陳恩𧶽牧師，寓意薪火相傳，接力牧養會眾，向著標竿直跑

 該教會指出，在4月7日主日下午，近200名教會弟兄姊妹和王牧師從德州專程前來參加的兒女及孫輩，聚集在教會禮堂為牧師的事奉向神感恩，並籍此機會歡迎陳恩賜牧師正式就職主任牧師。當天多名牧者同工及弟兄姊妹分享王國湛牧師多年的牧養及教導，並為教會拓展三種語言事工、完成兩次建堂計劃、帶領會眾平穩渡過疫情難關獻上感恩。

王牧師在會上表示，除了感謝神、家人、及弟兄姊妹對他及師母的愛載，他也鼓勵大家和他一起繼續支持陳恩賜主任牧師及整個教牧團隊，繼續在亞特蘭大作盬作光，為主多作見證，建立一間為神喜悅的可愛教會。

亞特蘭大第一華人浸信會每個週日上午以粵語、英語和普通話三種語言敬拜、小組聖經學習班和主日學，並為兒童提供敬拜和聚會服務。同時也提供豐富社區活動，例如兒童暑期聖經班(VBS)、英語第二語言課程(ESL)、新移民資訊研討會、排舞(Line Dance)等活動，以服務社區。

教會地址：2525 Gravitt Rd NW, Duluth, GA 30096，詳情可參閱網站：https://fcbca.org，聯絡電話：770-849-0017。

王國湛主任牧師(前排右3)與大家歡樂共聚一堂。(FCBCA提供)
王國湛主任牧師(前排右3)與大家歡樂共聚一堂。(FCBCA提供)
王國湛主任牧師(左)將接力棒傳交陳恩賜牧師，寓意薪火相傳，接力牧養會衆，向着標竿...
王國湛主任牧師(左)將接力棒傳交陳恩賜牧師，寓意薪火相傳，接力牧養會衆，向着標竿直跑。(FCBCA提供)
王國湛主任牧師(右)與新任主任牧師陳恩賜切蛋糕。(FCBCA提供)
王國湛主任牧師(右)與新任主任牧師陳恩賜切蛋糕。(FCBCA提供)

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