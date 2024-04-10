喬州最大規模海龜放生活動 34隻重返海洋

工作人員及志工們將痊癒的海龜放回海裡。(New England Aquarium臉書)

經過數月的治療，34隻海龜日前在喬治亞州傑基爾島(Jekyll Island)被釋放後重返海洋，這是該州史上最大規模的海龜放生活動。

這次野放的海龜包括了33隻肯普氏麗海龜(Kemp's ridley sea turtles)和一隻綠海龜。當牠們重回海洋時，來自六個機構的十幾名工作人員爆出歡呼聲。

工作人員運送被空運來的海龜至傑基爾島的喬州海龜中心。(New England Aquarium臉書) 34隻海龜日前在喬治亞州傑基爾島(Jekyll Island)被釋放，這是該州史上最大的海龜放生活動。(New England Aquarium臉書)

在過去四到五個月裡，這些海龜分別在東北部的大西洋海洋保護協會(Atlantic Marine Conservation Society)、Mystic Aquarium水族館、新英格蘭 水族館和紐約海洋救援中心(New York Marine Rescue Center)接受體溫過低的所需護理，包括處理肺炎、脫水和創傷等。

海龜因寒冷凍僵而須接受治療，這種現象每年歲末都會在溫度直降的東北部發生。

每年秋冬，數百隻凍僵的海龜都會被沖上麻州 科德角(Cape Cod)的海灘。由於水溫和風速的快速變化，許多海龜在體溫過低之前無法逃離科德角灣的鉤狀區域。

這時，麻州奧杜邦韋爾弗利特灣野生動物保護區(Mass Audubon's Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary)的人員和志工介入，在海灘上尋找擱淺的海龜，並將牠們運送到新英格蘭水族館的海龜醫院和國家海洋生物中心接受治療。在去年冬天，近400隻海龜被送進了水族館。

由於海龜醫院已滿，水族館與美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)漁業局和非營利組織Turtles Fly Too密切合作，其志工駕機將恢復穩定的海龜由麻州及紐約州空運到其合作組織，以繼續其治療過程，並為麻州新海龜騰出空間。

在東北部因寒冷被凍僵的海龜被空運至喬州傑基爾島進行進一步的治療，並最終被釋放。(New England Aquarium臉書)

此次，在Turtles Fly Too志工的幫助下，一些恢復的海龜被送往傑基爾島，在喬州 海龜中心接受康復護理，直到痊癒後釋回海洋。

「傑基爾島管理局的喬州海龜中心(Georgia Sea Turtle Center)持續履行保護海龜的使命。透過共同努力，我們可以確保這些生物成功康復並返回其自然棲息地，保護其後代的未來，」該中心主任凱勒(Michelle Kaylor)說。 「我們很榮幸傑基爾島可作為這些康復的海龜前重回溫暖海洋的釋放地點。」

「在過去的十年裡，Turtles Fly Too的志工飛行員已經空運了數千隻瀕臨滅絕的海龜。我們很自豪能夠與私營部門合作支持國際自然保護聯盟(IUCN)的全球物種行動計畫，」Turtles Fly Too總裁Leslie Weinstein說道。