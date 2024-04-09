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三角會計全美幫忙解決稅務難題 新客戶七折優待

亞特蘭大訊
牛志文致力於研究美國稅法，並出版了「中餐館如何應對查稅」一書。
牛志文致力於研究美國稅法，並出版了「中餐館如何應對查稅」一書。

個人所得稅申報將於4月15日(周一)截止，美國國稅局(IRS)面對詐騙氾濫成災，今年特別啟動骯髒騙術宣傳活動，重點提醒納稅人注意網路釣魚和短信詐騙。美國三角會計事務所(Triangle Accounting, Inc)表示，這時一定要有專業會計為您量身打理稅務問題。三角會計集團現在正推出個人報稅大優惠，新客戶還有七折優惠。

總部設在北卡Cary的美國三角會計事務所，由總裁、同時也是美中經濟文化協會董事長的牛志文率領，會給予全套專業稅務的服務。該事務所表示，成立以來，處理了大量稅務局查稅案，並已在亞特蘭大、紐約、洛杉磯、西雅圖、夏洛特、達拉斯、阿拉巴馬等大城市開設分公司。同時開辦國際稅務服務，在北京、上海、深圳、銀川有三角會計的分公司，接待來自中國和港澳台的投資者。

該事務所指出，他們有20多年美中跨境財稅經驗，近百名資深會計師為全球華人提供全美50州的專精業務。業務包括：

‧美中跨境公司、電商、非營利機構和個人的財務、稅務諮詢和審計等。

‧公司注冊＆解散、收購、資產評估、調查。

‧在美上市前稅務諮詢、整帳、抗辯和申述。

‧IRS國稅局和州稅務局查帳、申訴、交涉欠稅、和解與抗辯。

‧跨境財稅、解決追稅案件、銀行帳戶凍結。

‧新移民跨境稅務、個稅、及海外資產申報。

‧贈與稅、遺產稅、保險、信託、理財規劃。

‧外國人投資美國地產的報稅、退稅、1031延稅交換辦理。

‧遠程開立美國的個人和公司銀行帳戶。

‧申請稅號(ITIN、EIN、Sales tax ID)、商標注冊、專利，代算薪水等等。

每到報稅季，常有不法分子冒充稅務和國稅局和州稅務機構等金融機構，以短信或電子郵件的形式與納稅人聯絡，要求提供個人和財務信息，進一步盜用身分。因此更需要專業會計事務所幫忙解決稅務難題。這家會計事務所的創辦人牛志文，身兼美中經濟文化協會董事長、美中華商投資發展總會會長，美國紹爾大學教授、校長中國事務助理、中國西安科技大學等四所大學的客座教授，同時還是多家大型企業、EB5項目公司、大型移民公司的美國財稅顧問。牛志文致力於研究美國稅法，多年來為餐館業主和各公司奔走於各級政府之間解決政府查稅案。他還以其成功贏戰案例著書，出版了「中餐館如何應對查稅」一書。

美國三角會計事務所全美設有分行，其在亞特蘭大的辦公室位於Duluth市大中華超級市場內，電話：770-813-8838，地址：2300 Pleasant Hill Rd., Ste B6, Duluth, GA 30096，電郵：[email protected]。詳情可參閱網站：www.triangleaccounting.net。

美國三角會計事務所亞特蘭大辦公室位於Duluth的大中華超級市場內。
美國三角會計事務所亞特蘭大辦公室位於Duluth的大中華超級市場內。
三角會計集團主要負責人。(三角會計網站)
三角會計集團主要負責人。(三角會計網站)

投資 報稅 國稅局

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