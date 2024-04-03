北卡健保全美最貴 夏威夷最便宜 39%憂無力支付

2024全美健保最貴州。（資料來源╱KFF、CDC 製表╱記者林昱瑄）

根據最近的KFF Health News民意調查，意外的醫療費用和醫療保險 成本是美國民眾今年最擔心的兩大財務問題。其中有45%的成年人非常擔心能否負擔意外的醫療費用，而39%則非常擔心自己是否有能力支付醫療費用。

這些擔憂往往導致一些人做出艱難的選擇，即犧牲自己的身體健康為代價。聯邦基金(The Commonwealth Fund)的一項調查發現，2022年至2023年間，近五分之二的19歲至64歲美國人因無力負擔醫療保險，而推遲或忽略醫療服務，包括遲遲不看醫生，拖延醫療程序和補充處方藥。

近日富比士(Forbes)分析了KFF Health News和美國疾病管制與預防中心(CDC)收集的數據，根據醫療保健成本的九個指標，計算出哪些州的醫療費用最高的分析。

結果顯示，北卡羅來納州是全美健保 最昂貴的州，而夏威夷則是最負擔得起的州。另外，美東南的佛羅里達州、南卡及喬治亞州，也都列名全美健保最貴的前十名。

相比之下，太平洋和西部地區，包括夏威夷、華盛頓、加州、內華達和奧勒岡州，則名列健保最負擔得起的十大州。

德州居民則是全美在過去12個月內，因費用原因放棄看醫生比率之冠(16%)。

美東南州排名全美健保前五貴的有：

全美最貴的北卡：透過雇主提供單人健康保險的居民平均保費 最高(每年1687元)，其平均自付額排名第五(每年2268元)。北卡透過雇主提供家庭健保的居民平均保費排名第二(每年7180元)，其自付額排名第11位(每年4062元)。

排名第四的佛州：透過雇主提供家庭健保的居民平均保費為全美最高(每年7258元)。該州在過去12個月內因費用原因選擇不去看醫生的成年人比率也是全美第四高(14.4%)。

伊利諾州排名30：透過雇主提供單人健康保險的居民平均保費最高(每年1727元)，其平均自付額排名第五(每年1816元)。

馬里蘭州排名36：透過雇主提供單人健康保險的居民平均保費最高(每年1663元)，其平均自付額排名第五(每年1686元)。

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