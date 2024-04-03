北卡健保全美最貴 夏威夷最便宜 39%憂無力支付
根據最近的KFF Health News民意調查，意外的醫療費用和醫療保險成本是美國民眾今年最擔心的兩大財務問題。其中有45%的成年人非常擔心能否負擔意外的醫療費用，而39%則非常擔心自己是否有能力支付醫療費用。
這些擔憂往往導致一些人做出艱難的選擇，即犧牲自己的身體健康為代價。聯邦基金(The Commonwealth Fund)的一項調查發現，2022年至2023年間，近五分之二的19歲至64歲美國人因無力負擔醫療保險，而推遲或忽略醫療服務，包括遲遲不看醫生，拖延醫療程序和補充處方藥。
近日富比士(Forbes)分析了KFF Health News和美國疾病管制與預防中心(CDC)收集的數據，根據醫療保健成本的九個指標，計算出哪些州的醫療費用最高的分析。
結果顯示，北卡羅來納州是全美健保最昂貴的州，而夏威夷則是最負擔得起的州。另外，美東南的佛羅里達州、南卡及喬治亞州，也都列名全美健保最貴的前十名。
相比之下，太平洋和西部地區，包括夏威夷、華盛頓、加州、內華達和奧勒岡州，則名列健保最負擔得起的十大州。
德州居民則是全美在過去12個月內，因費用原因放棄看醫生比率之冠(16%)。
美東南州排名全美健保前五貴的有：
全美最貴的北卡：透過雇主提供單人健康保險的居民平均保費最高(每年1687元)，其平均自付額排名第五(每年2268元)。北卡透過雇主提供家庭健保的居民平均保費排名第二(每年7180元)，其自付額排名第11位(每年4062元)。
排名第四的佛州：透過雇主提供家庭健保的居民平均保費為全美最高(每年7258元)。該州在過去12個月內因費用原因選擇不去看醫生的成年人比率也是全美第四高(14.4%)。
伊利諾州排名30：透過雇主提供單人健康保險的居民平均保費最高(每年1727元)，其平均自付額排名第五(每年1816元)。
馬里蘭州排名36：透過雇主提供單人健康保險的居民平均保費最高(每年1663元)，其平均自付額排名第五(每年1686元)。
完整排名可查看：https://reurl.cc/M4rDrp。
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