亞城急難救助年會20僑團參與 強調備而不用
亞特蘭大僑界急難救助協會日前舉辦年會，報告會務及財務狀況，當天除僑務榮譽職人員外，還有約20個僑團代表出席參與。
協會會長呂志全簡述了去年9月回台參與急難救助協會會議的重點。他說，最好的急難救助就是備而不用，他也向會員們強調該會「救急不救窮」 ，幫助人時要有彈性，但也要有一定標準。
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，過去幾年很幸運，轄區內沒有太多急難事件。他也提到，亞特蘭大持續成長成為全美第六大城市，外來人口移入越來越多，可預見將來會成為非常繁華的大都會。未來台灣旅客、留學生及經商者會越來越多，可能也會有更多事件發生，他稱讚該會的遠見，很早就號召僑團一起做，齊眾人之力提供服務。
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉稱讚該會除了急難救助之外，也做了很多有意義的事，包括先前的搭僑計畫。他說該會不只是被動地處理急難事件，未來也可積極辦理一些預防性的宣導活動。他呼籲國人們旅外發生急難事件時，可先與駐外單位聯繫，資料會再轉給急難救助協會，提供最適合的資源及協助。
當天，專門處理車禍以及交通案件的律師尚昕宇(Jerry Sheng)也向來賓說明發生車禍時的處理方式。
他首先建議大家在車上安裝行車紀錄器。如果發生車禍，在安全的狀況下，應下車拍完照(包括雙方車輛損傷，己身身體損傷等)再移車，之後報警。他並建議儘早連繫律師，將照片錄像移交給律師，避免錯過最佳時機。
亞特蘭大僑界急難救助協會於2017年5月成立，其服務工作除了急難救助旅外國人外，也包括協助台灣留學生及僑社其他重大活動。該會會長為呂志全，三位僑務委員范琪君、陸復泰及張崧軒為副會長，執行長王祥瑞，會員則包括僑務榮譽職人員及多個社團負責人。
亞特蘭大急難救助協會緊急聯絡專線：(404)358-3857。若非急難重大事件可於平日上班時間致電駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處：(404)870-9375，或亞特蘭大僑教中心：(770)451-4456。
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