我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

亞城急難救助年會20僑團參與 強調備而不用

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
協會會長呂志全簡述了去年回台參與急難救助協會會議的重點。(記者林昱瑄／攝影)
協會會長呂志全簡述了去年回台參與急難救助協會會議的重點。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑界急難救助協會日前舉辦年會，報告會務及財務狀況，當天除僑務榮譽職人員外，還有約20個僑團代表出席參與。

協會會長呂志全簡述了去年9月回台參與急難救助協會會議的重點。他說，最好的急難救助就是備而不用，他也向會員們強調該會「救急不救窮」 ，幫助人時要有彈性，但也要有一定標準。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，過去幾年很幸運，轄區內沒有太多急難事件。他也提到，亞特蘭大持續成長成為全美第六大城市，外來人口移入越來越多，可預見將來會成為非常繁華的大都會。未來台灣旅客、留學生及經商者會越來越多，可能也會有更多事件發生，他稱讚該會的遠見，很早就號召僑團一起做，齊眾人之力提供服務。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍稱讚該會號召僑團，齊眾人之力提供服務。(記...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍稱讚該會號召僑團，齊眾人之力提供服務。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉稱讚該會除了急難救助之外，也做了很多有意義的事，包括先前的搭僑計畫。他說該會不只是被動地處理急難事件，未來也可積極辦理一些預防性的宣導活動。他呼籲國人們旅外發生急難事件時，可先與駐外單位聯繫，資料會再轉給急難救助協會，提供最適合的資源及協助。

當天，專門處理車禍以及交通案件的律師尚昕宇(Jerry Sheng)也向來賓說明發生車禍時的處理方式。

他首先建議大家在車上安裝行車紀錄器。如果發生車禍，在安全的狀況下，應下車拍完照(包括雙方車輛損傷，己身身體損傷等)再移車，之後報警。他並建議儘早連繫律師，將照片錄像移交給律師，避免錯過最佳時機。

亞特蘭大僑界急難救助協會於2017年5月成立，其服務工作除了急難救助旅外國人外，也包括協助台灣留學生及僑社其他重大活動。該會會長為呂志全，三位僑務委員范琪君、陸復泰及張崧軒為副會長，執行長王祥瑞，會員則包括僑務榮譽職人員及多個社團負責人。

亞特蘭大急難救助協會緊急聯絡專線：(404)358-3857。若非急難重大事件可於平日上班時間致電駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處：(404)870-9375，或亞特蘭大僑教中心：(770)451-4456。

歐宏偉說該會除了急難救助之外，也做了很多有意義的事，包括先前的搭僑計畫。(記者林...
歐宏偉說該會除了急難救助之外，也做了很多有意義的事，包括先前的搭僑計畫。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 留學生 大都會

上一則

「美麗心世界」講座 雲中君華府解析蕭邦、拿破崙

下一則

日全食最佳觀賞地 印州富蘭克林估湧30萬遊客

延伸閱讀

316亞城槍擊案三周年 悼念亡者 反仇恨籲團結一致 持續努力遏止仇恨亞裔暴力事件發生

316亞城槍擊案三周年 悼念亡者 反仇恨籲團結一致 持續努力遏止仇恨亞裔暴力事件發生
獅子會331失眠醫療講座

獅子會331失眠醫療講座
超越華府、費城 亞城人口全美第6多

超越華府、費城 亞城人口全美第6多
僑教中心志工培訓 凝聚僑務服務力量

僑教中心志工培訓 凝聚僑務服務力量

熱門新聞

26日開獎的兆彩，由新州一名幸運者一票獨得11億多彩金。(美聯社)

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

2024-03-27 13:49
11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

2024-03-21 16:34
2017年8月20日在愛達荷州拍攝的日全食。(解仁江提供)

百年一見 北美最佳日全食 天文達人分享攻略

2024-03-28 08:51
美國伊利諾伊州於當地時間27日驚傳持械刺人案，造成4人身亡、5人受傷，凶嫌已遭當局逮捕，目前尚未釐清犯案動機。（美聯社）

伊利諾州驚傳男子持刀刺人 4人身亡、5人受傷 凶嫌遭逮捕

2024-03-27 20:19
為幼稚園到高中生提供免費早、午餐，名列伊州選民最支持的經費撥款計畫。(pexels)

向無證耆老發醫療白卡 伊州選民強烈反對

2024-03-25 11:22
兇嫌索托。(溫尼巴格郡警長辦公室)

伊州4死7傷兇殘血案 22歲嫌自稱吸大麻後脫序

2024-03-28 16:03

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺