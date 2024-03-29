亞城急難救助年會20僑團參與 強調備而不用

協會會長呂志全簡述了去年回台參與急難救助協會會議的重點。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 僑界急難救助協會日前舉辦年會，報告會務及財務狀況，當天除僑務榮譽職人員外，還有約20個僑團代表出席參與。

協會會長呂志全簡述了去年9月回台參與急難救助協會會議的重點。他說，最好的急難救助就是備而不用，他也向會員們強調該會「救急不救窮」 ，幫助人時要有彈性，但也要有一定標準。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，過去幾年很幸運，轄區內沒有太多急難事件。他也提到，亞特蘭大持續成長成為全美第六大城市，外來人口移入越來越多，可預見將來會成為非常繁華的大都會 。未來台灣旅客、留學生 及經商者會越來越多，可能也會有更多事件發生，他稱讚該會的遠見，很早就號召僑團一起做，齊眾人之力提供服務。 駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍稱讚該會號召僑團，齊眾人之力提供服務。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉稱讚該會除了急難救助之外，也做了很多有意義的事，包括先前的搭僑計畫。他說該會不只是被動地處理急難事件，未來也可積極辦理一些預防性的宣導活動。他呼籲國人們旅外發生急難事件時，可先與駐外單位聯繫，資料會再轉給急難救助協會，提供最適合的資源及協助。

當天，專門處理車禍以及交通案件的律師尚昕宇(Jerry Sheng)也向來賓說明發生車禍時的處理方式。

他首先建議大家在車上安裝行車紀錄器。如果發生車禍，在安全的狀況下，應下車拍完照(包括雙方車輛損傷，己身身體損傷等)再移車，之後報警。他並建議儘早連繫律師，將照片錄像移交給律師，避免錯過最佳時機。

亞特蘭大僑界急難救助協會於2017年5月成立，其服務工作除了急難救助旅外國人外，也包括協助台灣留學生及僑社其他重大活動。該會會長為呂志全，三位僑務委員范琪君、陸復泰及張崧軒為副會長，執行長王祥瑞，會員則包括僑務榮譽職人員及多個社團負責人。