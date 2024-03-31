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喬州2月失業率3.1% 低於全美平均 就業創新高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州2月該州失業率為3.1%，較全美平均低了0.8%；就業人數則再創歷史新高。(美聯社)
喬州2月該州失業率為3.1%，較全美平均低了0.8%；就業人數則再創歷史新高。(美聯社)

喬治亞州勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)宣布，2月該州失業率為3.1%，與1月份持平，比全美平均低了0.8%；就業人數則再創歷史新高。

湯普森表示，「喬州長期以來的卓越記錄和經濟機會使本州成為全美最適宜生活、工作和養家糊口的目的地之一。」

喬州2月就業數增加2400個，較上一月增加0.1%，全年就業人數增加4萬8900個，較前期上升1%，達到493萬8200個，創歷史新高。

與1月相比，就業成長最多的行業包括運輸和倉儲業，增加3200個；住宿及餐飲服務增加1800個；地方政府增加1800個；聯邦政府增加1000個；和重型和土木工程建築，則增加900個。

批發貿易業的就業機會減少了2700個；零售貿易減少1300個；行政與支援服務減少1200個；私立教育服務減少900個；專業、科學和技術服務減少800個。

休閒和旅館業的就業機會則創歷史新高，共達52萬5600個。

全年就業成長最多的行業包括醫療保健和社會援助，共增加2萬2600個；地方政府，增加1萬2500個；住宿和餐飲服務，增加1萬1300個；藝術、娛樂與休閒，增加8000個；和專業、科學和技術服務，增加8000個。

資訊產業(包括電影和錄音產業)的就業人數則下降了1萬7300個；行政和支援服務業減少1萬6600個；運輸和倉儲減少1萬1200個。

勞動力則增加了5237人，達到533萬5272人，創歷史新高。勞動力過去12個月增加了6萬5888人。勞動參與率維持在61.4%。

就業人數增加8458人，達到517萬1733人，創歷史新高，過去12個月增加7萬1459人。就業人口比率維持在59.5%。

失業人數減少了3221人，達到16萬3539人，為2022年7月時16萬2614人以來的最低，過去12個月減少了5571人。

2月初申請失業金人數較上月下降1萬4443人，減少了39%，至2萬2888人。

就業 喬州 喬治亞州

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