我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

北卡教堂山音樂節 機械姬詮釋技術與人性

記者何明聖／北卡報導
參與演出的藝術家們。(記者何明聖／攝影)
參與演出的藝術家們。(記者何明聖／攝影)

教堂山音樂節「機械姬」(EX MACHINA)日前在教堂山北卡大學音樂廳舉行，這場通過視覺藝術和音樂，探索技術與人性間複雜聯繫的演出，吸引了許多觀眾欣賞。

這場跨學科的多媒體節目由鋼琴演奏家Clara Yang和新媒體藝術家Xuan領銜演出。此外並邀請UNC的Allen Anderson、Suzi Analogue、北卡羅來納州立大學的Peter Askim、UNC的Stephen Anderson、行為藝術家兼電影導演範伊立(Yili Fan)、UNC的Lee Weiser，及作曲家Phil Young、吉他手Yvette Young等人共襄盛舉。

Clara Yang介紹，這個節目從藝術、音樂和哲學領域，探索機器的多方面意義，反映人類在瞬息萬變世界的創造力，以及在身分認同的掙扎。

演出情形。(記者何明聖／攝影)
演出情形。(記者何明聖／攝影)

整個演出分為三幕，每一幕都呈現了不同的音樂作品和藝術表現形式。從原子脈到有機機器，再到合成靈魂，帶領觀眾進入了不同的藝術境界。壓軸演出更將節目推向了高潮。

此次活動是2023-2024年William S. Newman藝術家系列的一部分，旨在弘揚學術與表演的合作，為該州音樂教師和學生注入活力。該活動也是2024年教堂山音樂節和2023-2024年現代音樂對話系列之一，並獲得Jaroslav F.和Barbara S. Hulka社區音樂基金的支持。

演出情形。(記者何明聖／攝影)
演出情形。(記者何明聖／攝影)
參與演出的藝術家們。(記者何明聖／攝影)
參與演出的藝術家們。(記者何明聖／攝影)

北卡羅來納州

上一則

喬州甘斯維爾台商會研討會 3企業家分享創業經驗

下一則

托兒所每月要2600元 華府父母負擔沉重

延伸閱讀

再獲趙無極作品 港M+博物館收藏稱冠亞洲

再獲趙無極作品 港M+博物館收藏稱冠亞洲
大都會博物館 辦亞洲藝術慶典

大都會博物館 辦亞洲藝術慶典
NCAA三月瘋開鑼 北卡首度獲准線上投注

NCAA三月瘋開鑼 北卡首度獲准線上投注
北卡客家同鄉會 美食迎新春

北卡客家同鄉會 美食迎新春

熱門新聞

11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

2024-03-21 16:34
為幼稚園到高中生提供免費早、午餐，名列伊州選民最支持的經費撥款計畫。(pexels)

向無證耆老發醫療白卡 伊州選民強烈反對

2024-03-25 11:22
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

2024-03-20 22:03
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

附加費巧立名目 FTC新規擬禁收

2024-03-23 02:14
猶他大學女籃隊教練羅伯茨表示，該隊成為一連串種族仇恨犯罪的目標。(美聯社)

猶大女籃校隊出賽遭辱罵「黑鬼」 教練急換旅館

2024-03-26 23:09
林登市長德里克（右五）、勞倫斯市長派特裡夏（右六）、東南網美國站站長王豔玲（右三）等華洋嘉賓到訪UMI

想吃到美國最好的海鮮自助餐， 請到UMI來！East Brunswick UMI海鮮自助餐試開業

2024-03-21 01:59

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡