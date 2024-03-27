北卡教堂山音樂節 機械姬詮釋技術與人性

參與演出的藝術家們。(記者何明聖／攝影)

教堂山音樂節「機械姬」(EX MACHINA)日前在教堂山北卡大學音樂廳舉行，這場通過視覺藝術和音樂，探索技術與人性間複雜聯繫的演出，吸引了許多觀眾欣賞。

這場跨學科的多媒體節目由鋼琴演奏家Clara Yang和新媒體藝術家Xuan領銜演出。此外並邀請UNC的Allen Anderson、Suzi Analogue、北卡羅來納州 立大學的Peter Askim、UNC的Stephen Anderson、行為藝術家兼電影導演範伊立(Yili Fan)、UNC的Lee Weiser，及作曲家Phil Young、吉他手Yvette Young等人共襄盛舉。

Clara Yang介紹，這個節目從藝術、音樂和哲學領域，探索機器的多方面意義，反映人類在瞬息萬變世界的創造力，以及在身分認同的掙扎。

演出情形。(記者何明聖／攝影)

整個演出分為三幕，每一幕都呈現了不同的音樂作品和藝術表現形式。從原子脈到有機機器，再到合成靈魂，帶領觀眾進入了不同的藝術境界。壓軸演出更將節目推向了高潮。