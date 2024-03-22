超越華府、費城 亞城人口全美第6多

亞特蘭大都會區人口逐漸領先華盛頓特區和費城，成為全美第六大城市。(亞城市府臉書)

根據新公布的新的美國人口普查數據，喬治亞州人口持續增長，並無放緩跡象。亞特蘭大 都會區更逐漸領先華盛頓特區和費城，成為全美第六大城市。

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)發布的新聞稿中，更新了自2022年7月1日至2023年7月1日的人口估計。

其中指出，在此期間，亞特蘭大都會 區的人口整體成長在全美都會區中排名第三，喬州 北部的兩個郡更躋身全美人口成長最快的前五名之列。

報告指出，亞特蘭大-沙泉市-羅斯威爾(Atlanta-Sandy Springs-Roswell)都會區自2022年7月1日至2023年7月1日間，增加了超過6萬8585人，人口總數達630萬7261人。該區域新增居民數位居全國第三，僅次於達拉斯和休士頓，領先了奧蘭多、坦帕、夏樂、奧斯汀、鳳凰城、聖安東尼奧和邁阿密。

630萬7261的人口總數使亞特蘭大領先華盛頓特區(630萬4975人)和費城(624萬6160人)，成為美國第六大都會區。

另外，喬州有兩個郡的人口增長超過2萬人，名列全美前5名。傑克遜郡(Jackson)總人口增加5.5%至8萬8615人，排名第四；道森郡(Dawson)總人口達3萬1732人，成長率為5.1%，排名第五。

而在微小地區(micro areas)中，喬州一個城市為全美成長最快：

喬州傑佛遜(Jefferson)，位在傑克遜郡(Jackson)，在此期間人口增長超過4606人，成長率為5.5%，領先佛州克萊維斯頓(Clewiston)的4.2%和田納西州路易斯堡(Lewisburg)的3.1%。

傑佛遜的人口成長數也以4606人位居第二位，僅落後於德拉瓦州西福德(Seaford)的成長7062人，領先北卡安德森溪(Anderson Creek)的增長2999人。

喬州的科妮莉亞(Cornelia)，位在哈伯舍姆郡(Habersham)則以2.7%的增長率，增加1292人，排在全美微小區域成長最快的第九位。