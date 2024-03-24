全美新教師 收入比20年前低2成 人力荒主因

美國各州新教師起薪(2021-2022)。（資料來源：National Education Association）

根據MyElearningWorld.com一份新的報告顯示，包括喬治亞州在內的全美各地學校，都面臨教師人力不足的問題，而造成這種困境的主要原因為教師薪資低。

分析發現，即使考慮到通貨膨脹因素，全美新教師的收入也比約20年前減少了近20%，而喬州 情況與全美一致，教師收入也比20年前減少了約20%。

如果過去20年新教師的起薪與通貨膨脹保持同步，那麼剛入職的教師現在的年薪將達到5萬3303元，但根據國家教育協會(National Education Association)的最新數據，新教師的平均年收入現在也才4萬2844元。

該數據指出，全美2021-2022年新教師起薪最高的為華府，達5萬6313元。新澤西州、華盛頓州、加州、阿拉斯加州 以及夏威夷州緊追在後都超過5萬元。最低的兩州為蒙大拿州及密蘇里州，新教師起薪僅不到3萬5000元。

美東南各州的薪資水平低於平均薪資，其中佛州新教師起薪4萬5000元，勉強超過平均；田納西州及阿拉巴馬州稍高於4萬元；喬治亞州與南卡的新教師起薪僅約3萬9000元，而北卡更低於3萬7500元。

中西部地區的密西根州、伊利諾州、威斯康辛州、俄亥俄州等地，新教師薪資平均年收在3萬8000元到4萬3000元間，也幾乎沒有達到全美平均。

為了應對日益嚴重的危機，全美有23州的立法者已採取行動，提出旨在提高教師最低工資、提供年度獎金、為輔助教育工作者和特殊教育教師提供額外報酬的法案。 這些立法努力反映出人們日益認識到需要更有效地支持教育工作者。

MyElearningWorld.com創辦人兼主編溫斯特德(Scott Winstead)告訴網路媒體The Center Square，過去幾年，喬州立法者已採取積極措施，試圖解決教師薪資提升的迫切需求，他說，議會正調整預算 ，以大幅提高公校教師的薪資。

喬州共和黨州長坎普(Brian Kemp)也主張增加教師薪資。根據喬州預算和政策研究機構(Georgia Budget and Policy Institute)的分析，坎普新财年預算案包括為教師增加3.68億元的生活開銷。

去年12月，坎普還向全州約19萬6000名教師和學校支援人員，發出1000元的「員工續約工資補貼」(employee retention pay supplement)。