316亞城槍擊案三周年 悼念亡者 反仇恨籲團結一致 持續努力遏止仇恨亞裔暴力事件發生

喬州亞裔立法聯盟與社團負責人呼籲遏止仇恨暴力，前右一為華裔聯盟主席歐曉瑜。(喬州AAPI提供)

發生在亞特蘭大 的「316槍擊」案件迄今已3年，全美在亞特蘭、紐約、舊金山和洛杉磯等城市發起連線紀念活動「團結一致：記憶3月16日」(Stand Together: Remembering 3/16)，悼念這起造成8人死亡、其中有6名亞裔 的悲劇，並提醒人們要持續努力遏止仇恨亞裔的暴力事件再次發生。

副總統賀錦麗發表了公開信，由總統副助理兼亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民高級聯絡人Erika L. Moritsugu在亞特蘭大紀念守夜會上朗讀朗讀。信中寫道：「2021年3月16日，一場毫無意義的槍支暴力奪走了8人的生命。在我們紀念和追思那些失去生命的個體，並支持倖存者的同時，我們認識到，由仇恨驅動的槍支暴力不應阻礙我們實現國家對所有人自由與正義的承諾。」

由喬治亞州亞裔民意代表組成的亞太裔立法聯盟(Legislative Asian American and Pacific Islander Caucus，簡稱AAPI)，與美華協會喬州 分會、Stand with Asian Americans、Asian Justice Movement、親愛的社區、亞特蘭大韓裔反亞洲仇恨委員會、亞特蘭大韓美聯盟、喬治亞亞太裔律師協會和GAPABA律師基金會、亞裔教育之聲、喬治亞亞太裔中心、全美華裔協會和李宗源律師事務所、穆斯林之聲、Buckhead Goats等團體，以及死者家屬Mike & 譚穎Jami Webb、Bonnie Youn，於3月14日在州政府國會大廳悼念了這起震驚亞裔社區的事件。

喬州亞裔立法聯盟主席、州眾議員歐曉瑜(Michelle Au)一一唱名念出8名死者的名字。她指出，316事件震撼了喬州亞裔社區。事實上她在事件發生的前一天，便於喬州議院發表演講，警告人們全美各地出現的反亞裔仇恨事件。

該立法組織目前擁有11名亞裔議員，是全美規模最大的亞裔民意代表團體。

2021年3月16日當時年僅21歲的白人男子羅伯特‧朗(Robert Aaron Long)，持槍襲擊亞特蘭大的亞特蘭大地區的三家按摩中心和水療會館，造成8人死亡，包括6名亞裔女性，其中二人為華人。朗被分別指控了兩起案件，目前他被Cherokee郡因該案件認罪而被判處終身監禁；同時他在等待Fulton郡當局的審判。

兇嫌迄今仍否認種族為其犯案動機，但許多亞裔美國人團體不相信這一點。這一殺戮事件是全美「停止亞裔仇恨」(Stop Asian Hate)運動的主要促動因素之一。喬州AAPI中心創始人維多利亞·黃(Victoria Huynh)說：「這是對我們亞裔美國人社區的一次攻擊，無論是否被稱為仇恨犯罪。」

在槍擊案中喪命的華裔死者譚小潔前夫Mike Webb，於喬州國會大廳指出，亞裔仇恨在美國社會中如此普遍，大家為了亞特蘭大316事件齊聚一堂，「我們要求改變，因為針對無辜的辛勤工作的亞裔人的暴力行為增加了400％以上。…… 我們]必須意識到，我們有能力影響改變。因為作為美國人，我們所有人都有一票，而今年是選舉年。我們必須繼續團結一致。我們必須為那些不能再發聲的暴力和仇恨受害者發聲。我們絕不能放棄。如果您尚未註冊選民，我請您今天註冊。然後幫助其他人註冊，然後與我們站在一起，共同實現積極的改變。」