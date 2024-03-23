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亞城台灣婦女會年會袁曉明和蘇太乙新舊會長交接

亞特蘭大訊
歐宏偉表揚蘇太乙(左)和袁曉明。(婦女會提供)
歐宏偉表揚蘇太乙(左)和袁曉明。(婦女會提供)

亞特蘭大台灣婦女會於3月9日在多拉威爾市政廳（Doraville Civic Center) 舉辦2024年會員大會，由現任會長蘇太乙對於近年來的會務進行報告。包括會員姊妹聚會，慈善公益， 插花學習， 及精神健康講座。也由新任會長袁曉明介紹年度計劃及對未來的期許。

隨後進行會長交接儀式， 現場也有前會長蘇瑞碧提供精緻餐點，及會員蘇碧珠的插花佈置，與會貴賓及會員40多人歡聚一堂，場面溫馨熱鬧。

亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉應邀出席， 除向與會人士問後致意之外，特別代表僑務委員會頒發感謝狀給蘇太乙會長，表彰四年任內的付出與貢獻，同時也頒發賀狀給再度接任會長的元曉明， 期許一秉初衷繼續服務僑社。

今年會員大會也特別邀請「台灣生態家庭-六個女生環保與社會運動的民間典範」－書的作者何婉麗，到會場為大家介紹這本去年出版的著作。在場義賣書籍所得也全數捐贈給婦女會。此外婦女會也利用這次年會的機會，呼籲大家捐贈食品罐頭、麵條、早餐穀物、衛生用品等等， 將由蘇太乙等人代表該會捐贈與Neighborhood Cooperative Ministry慈善機構供給有需要的家庭。

Doraville 市長Joseph Geierman、市議員Carrie Armistead和DeKalb County 現任Super District 7委員及郡長參選人Lorraine Cochran-Johnson等多名地方主流政委也到場共襄盛舉，並肯定應該會對社區服務的貢獻。

亞特蘭大台灣婦女會年會與賓客合影。(婦女會提供)
亞特蘭大台灣婦女會年會與賓客合影。(婦女會提供)

亞特蘭大

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