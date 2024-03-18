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Rivian暫停喬州建廠 推出平價電動車

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Rivian宣布暫停在喬治亞州建造耗資數十億元的新工廠計畫。圖為2021年喬州州長坎普與Rivian電動車皮卡。(美聯社)
Rivian宣布暫停在喬治亞州建造耗資數十億元的新工廠計畫。圖為2021年喬州州長坎普與Rivian電動車皮卡。(美聯社)

受到許多車迷喜愛的電動車Rivian Automotive Inc.，日前宣布暫停在喬治亞州建造耗資數十億元的新工廠計畫。此決定旨在削減成本，同時該公司也宣布推出一款在伊州工廠生產、售價僅4.5萬元的便宜電動車。

Rivian表示，這項決定將為公司節省超過22.5億元的支出。而即將推出的R2車型生產計畫，轉移到伊利諾州的現有工廠，屆時Rivian可提前於2026年上半年開始交付產品。

此消息一出令人震驚，也使喬州這個備受矚目的建廠計畫陷入不確定性，不過，隨著消息公布，Rivian的股價大漲，當天收盤上漲13%，創下12月以來的最大漲幅。

Rivian於2022年獲得了喬州史上最大筆達15億元的州及地方租稅激勵措施，做為其在亞特蘭大郊區建造大型車廠的獎勵，該公司當時承諾在2028年底前創造7500個就業崗位。

兩周前，Rivian宣布裁員並表示今年產量持平，遠低於預期，引發該公司股票遭大量拋售。自2021年上市以來，Rivian努力朝著大規模生產，但隨著電動車整體需求減弱，其高價車型一直很難銷售。

加拿大皇家銀行(RBC)分析師納拉揚(Tom Narayan)在報告中表示，新車型有助於強化Rivian的「獨特品牌形象」，但低價車對該公司的財務影響仍然不明朗，他說「目前，R1正在虧損。關鍵問題是Rivian如何能夠以4萬5000元的價格生產R2並成功盈利？」。

同日，該公司宣布推出中型運動型多功能電動車R2，此車型起價約為4萬5000元，比Rivian現有的SUV便宜約3萬元，略低於美國平均新車標價(超過4萬8000元)。

Rivian是美國為數不多的純電動車製造商之一，它試圖透過新車型從特斯拉(Tesla Inc.)手中奪取市占率，推出便宜車款，也是該公司首次瞄準大眾市場。

Rivian目前主要為其最大股東亞馬遜(Amazon.com Inc)生產兩款消費級電動車：R1T皮卡和R1S SUV，以及另一款商用貨車。目前所有產品均在伊州諾默市(Normal)的工廠生產。

Rivian宣布暫停在喬治亞州建造耗資數十億元的新工廠計畫。圖為Rivian喬州...
Rivian宣布暫停在喬治亞州建造耗資數十億元的新工廠計畫。圖為Rivian喬州廠預定地。(美聯社)
Rivian推出新款售價僅4.5萬的R2電動車。(Rivian官網)
Rivian推出新款售價僅4.5萬的R2電動車。(Rivian官網)

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