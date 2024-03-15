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喬州眾議會 通過限制中國人購地案

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
禁止部分中國公民在喬治亞州擁有農地的立法正在州議會推進，引發正反雙方激烈辯論。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄╱攝影)
禁止部分中國公民在喬治亞州擁有農地的立法正在州議會推進，引發正反雙方激烈辯論。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄╱攝影)

喬州眾議會委員會12日通過法案HB 1093，該法限制向中國及其他幾個國家的「代理人」(agent)出售農業用地和軍事設施附近的土地。

州參議會則在上個月就通過了類似法案。喬州SB 420法案禁止來自中國、古巴、伊朗、北韓和俄羅斯的非美國永久居民外國人擁有喬州農田或該州距軍事設施25哩內的任何土地，除非他們前一年至少有10個月居住在喬州。

該禁令也適用於這些國家的企業，但不適用於住宅物業。

儘管有人批評該法宣揚仇外心理並可能面臨法律障礙，但似乎都無法阻止喬州州議會繼續推進相關法案。

支持者表示，該禁令是為了保護該國的食品供應免受敵視美國利益國家的侵害。許多州都頒布了類似法律，而在去年疑似中國間諜氣球飛越美國上空後，這些法案更受到了關注。

民主黨州參議員帕克斯(Nabilah Islam Parkes)日前在參議會辯論中猛烈抨擊該法，稱「這項法案沒有提供真正的國家安全利益，但卻威脅了亞裔、亞洲移民和其他移民的安全和保障。」

他說，「根據原籍國質疑人們的忠誠、可信度和危險性是無禮和仇外的。」

共和黨參議員考塞特(Bill Cowsert)則表示，該法針對的是被美國指定為敵對的國家，並已將住宅物業排除在外，避免可能違反聯邦法律。

他說，「此法不因國籍而歧視」，該禁令不適用於美國公民或來自這些國家的合法居民。

佛羅里達州、阿拉巴馬州、路易斯安納州和阿肯色州等州去年在共和黨的支持下通過了類似的禁令，而一些民主黨人也對中國在美國擁有農田所有權表示擔憂。

亞美促進正義會(Asian Americans Advancing Justice)亞特蘭大分會的Thong Phan表示，喬州參議會法案將中國和其他國家的公民視為其代理人，論點錯誤，他說，該法針對的是個人和家庭，而不是針對外國政府，如何能有效地保障國家安全？

喬州 民主黨 共和黨

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