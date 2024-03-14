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佛州「別說同性戀」法案達協議 課堂可討論性取向

記者林昱瑄／綜合報導
佛州針對「別說同性戀」(Don't Say Gay)法案達成協議，學生和教師可在課堂上討論性取向和性別認同，前提是這並非教學的一部分。(美聯社)
佛州針對「別說同性戀」(Don't Say Gay)法案達成協議，學生和教師可在課堂上討論性取向和性別認同，前提是這並非教學的一部分。(美聯社)

根據佛羅里達州教育官員和民權律師11日針對「別說同性戀」(Don't Say Gay)法案達成和解協議，該州學生和教師可在課堂上討論性取向和性別認同，前提是這項討論非課堂教學的一部分。

佛州在兩年前通過禁止在低年級教室教授性取向和性別認同的法律。反對者表示，該法讓人困惑，教師不清楚是否可以將自己視為LGBTQ+，或是否可在教室裡貼上彩虹貼紙。

其他州則以佛州法律為模板，禁止有關性別認同或性傾向的課堂教學。包括阿拉巴馬州、阿肯色州、印第安納州、愛荷華州、肯塔基州和北卡等州都制定了這類法律。

根據新出爐的和解條款，佛州教育委員會將向每個學區發出指示，稱州法不禁止討論LGBTQ+人群、不阻止基於性取向和性別認同的反霸凌規定，也不禁止同性戀與異性戀的聯盟團體(Gay-Straight Alliance groups)。

協議也明確指出，該法立場中立，這也意味著「別說同性戀」不適用於非課堂教學的圖書館圖書，也不適用於偶爾提及LGBTQ+人物或同性伴侶的書籍。

原告首席律師卡普蘭(Roberta Kaplan)表示，「這項協議重新確立每個孩子在公立學校感到安全，尊嚴受到尊重，家人和父母都受到歡迎。」

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)辦公室則聲明稱，這項協議是一次「重大勝利」(major win)，意味著該州「家長教育權利法(Parental Rights in Education Act)保持不變。

共和黨立法者主張，應由父母與孩子討論這些主題，法律應保護兒童不被教導不當教材。

但反對者表示，此法在課堂上造成了寒蟬效應。一些老師因此不確定是否可在課堂上提及或展示同性伴侶的照片。在某些情況下，涉及LGBTQ+主題的書籍由課堂上被撤下，提及性取向的台詞被從學校音樂劇中刪除。 

佛州 性別認同 LGBTQ

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