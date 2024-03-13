喬州愛默蕾大學 捐款成長幅度超過哈佛

愛默蕾大學是全美排名第11位最富有的大學，其2022年所收到的捐款金額超過110億。(學校臉書)

根據美國教育部的數據，喬治亞州的愛默蕾大學(Emory)是全美排名第11位最富有大學，該校2022年所收到的捐款金額超過110億。

從2019財年到2022財年，愛默蕾大學的捐款金額增加了29%，此增幅比全美最富有的學校：麻州劍橋市(Cambridge)的哈佛大學捐款增長幅還要高出約5%。

愛默蕾大學有許多著名校友，包括前喬州 最高法院首席法官Leah Ward Sears、可口可樂 公司全球客戶總監Sarah Beth Brown、Journey Forward Strategies執行長Shan Cooper、Elavon Inc.執行長Jamie Walker、貝萊德全球固定收益(BlackRock)首席投資長Rick Rieder，和安永(EY)前首席執行長Mark Weinberger等。

負責該校傳播事務的助理副總裁戴蒙德(Laura Diamond)向亞特蘭大 商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)表示，這些捐款將用於「招募、留住和支持最優秀的教職員和學生」，並支持愛默蕾優勢計畫(Emory Advantage program)，對於符合資格的學生提供經濟援助。

愛默蕾大學是亞特蘭大Druid Hills附近的一所私立大學，以醫學院和法學院聞名，但也提供包括了劇本創作及國際商務等研究學位。

捐款金額排名前100名的喬州大學院校，還包括了喬治亞理工學院(Georgia Tech)收到近30億元，自2019年至2022年增幅35%，喬治亞大學(UGA)近20億元(25.4%)，貝里學院(Berry College)超過10億元(16％)。

其他當地大學的捐贈金額也大幅成長。肯尼索州立大學(Kennesaw State U)的捐款收入從2019年的約4700萬元，到2022年超過9400萬元(成長98.1%)。莫爾豪斯學院(Morehouse College)增幅逾57%以上，達到2.46億元；而在亞特蘭大擁有校區的沙凡納藝術與設計學院(SCAD)提高了35%，達到約2.55億元。

2022年秋季，愛默蕾大學的入學人數超過1萬5500名，遠低於同年的喬治亞理工(超過4萬5000名)和肯尼索州立大學(超過4萬3000名)等校。