工資漲幅與通膨落差率 喬州全美第4高

2023薪資漲幅落後及領先通膨前5名。(製表╱記者林昱瑄)

一項新的研究顯示,2023年喬治亞州的工資是全美落後通貨膨脹率幅度最大的州之一,僅優於羅德島州,馬里蘭州及德拉瓦州 。

根據「今日美國」(USA Today)的一份名為「2024年全美平均薪資」(Average salary in the U.S. in 2024)的分析指出,過去三年全美的平均薪資成長了5.4%,所有城市消費者的消費物價指數(Consumer Price Index for All Urban Consumers)上漲了3.2%,顯示人民的消費能力增加。

該報告將每個州的平均薪資漲幅與地區消費者物價指數數據進行比較,以了解哪些州的工資漲幅未能與2023年的通貨膨脹相匹配。

過去三年,喬州 的整體薪資成長落後於通膨:在2023年,平均薪資為6萬4844元,薪資漲幅為2.6%,但落後於通膨率4.5%。2022年,喬州薪資上漲6.7%,通膨率上漲8.8%;2021年薪資上漲5.9%,略高於當年的通膨率5.6%。

由2023年全美統計來看,羅德島州薪資落後幅度最大,工資下降0.3%,而通膨率為2.5%;第二位的馬里蘭州工資上漲2.2%,但低於通膨率4.5%。第三位的德拉瓦州薪資上漲2.3%,但低於通膨率4.5%。

2023年薪資漲幅優於通膨率首位的州是新墨西哥州,薪資成長6.5%,通膨率僅3.8%。第二位為西維吉尼亞州 ,其薪資漲幅為6.1%,高於通膨率4.5%。

緬因州和佛蒙特州也有好成績,這是全美唯一兩個連續兩年薪資增幅高於通膨的州。

在全美收入最高的四個州中有三個(麻州、加州和紐約州),其通膨率比工資高出0.5%至0.7%。而收入為全美第二高的華盛頓州,平均薪資上漲4.9%,通膨率則為4%。