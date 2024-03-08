亞城「磁鐵人」 騎車清除路面釘子

由貝尼諾自製，腳踏車後面附有磁鐵條的拖車。(atlantamagnetman IG)

被稱為「亞特蘭大 磁鐵人」(Atlanta Magnet Man)的貝尼諾(Alex Benigno)，騎著一輛後面拖著附有磁鐵條拖車的腳踏車，在亞城各處主動清理街道上可能對於汽車輪胎構成風險的釘子、螺絲和其他金屬碎片。

貝尼諾說，這個想法是他自己構思的，做這些並不求回報。

貝尼諾是土生土長的亞特蘭大人，他在COVID-19流行初期首次發現了路上遍布釘子的問題。當時他在上班途中，汽車和摩托車輪胎被路上的釘子刺破損壞。他意識到，當疫情 過後交通恢復正常時，將會有更多駕駛受到影響，於是他開始尋思解決方案。

2023年6月，貝尼諾首度在腳踏車拖車上配備了磁鐵。經過幾個月的反覆試驗，他研究出了一種完美配置方案，並從12月開始一直上街清除釘子、金屬碎片。

貝尼諾幾乎每天都會在市區騎車約10哩，平均能夠撿起約6磅的金屬碎片。在八周的時間裡，他收集了超過410磅的金屬，全數捐贈給了當地的一位廢品藝術家。

自今年1月起，貝尼諾開始在Instagram上記錄其旅程，目前已累積了超過2萬2000名粉絲。他最受歡迎的影片有近200萬次觀看，影片中展示了他沿著285號州際公路和其周圍道路騎車，沿路吸起地面上金屬碎片的鏡頭。

他說截至目前為止，金屬碎片最多的道路是士麥那(Smyrna)的South Cobb Drive和卡特斯維爾(Cartersville)的Grassdale Road。

由於GoFundMe 募款活動的成功，使他能夠支付腳踏車清潔機的費用。

儘管機場跑道和空軍基地等地方常使用磁性清掃器(magnetic sweepers)來清掃金屬碎片，但這類機器難以在布滿金屬板、金屬格柵(grates)和金屬人孔蓋(manhole covers)的街道上使用。貝尼諾以騎腳踏車的方式則可避開這些障礙物。