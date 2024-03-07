北卡台鄉會慶元宵 有吃有玩好歡樂

洛麗中文學校推出電音三太子熱舞和旗鼓表演，及舞蹈隊的「轉帕舞」。(記者王明心/攝影)

北卡 台灣同鄉會於元宵當天舉行聯歡慶祝會，百餘名鄉親以美食、抽獎和表演節目，齊聚愛培科斯(Apex)的Salem初中同樂。

活動由福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA)的舞龍隊開啟歡慶序幕，接著的扯鈴和功夫舞扇表現台灣民俗技藝，成員們還在台語歌曲和原住民 音樂下，跳出台灣風街舞。 張楚楚(左)和辜五揚負責抽獎，與會者都獲贈一枚二二八台灣百合別針。(記者王明心/攝影) 福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA)帶來舞龍、扯鈴、功夫舞扇，和台灣風街舞。(記者王明心攝影/吳佳穆提供)

主持人北卡大學教授蕭麗玲的混血女兒曉非(Fae Ross)自彈自唱華語歌曲「茉莉花」和自己創作的「WaterLily」。洛麗中文學校舞蹈隊的「轉帕舞」旋出快樂步伐，電音三太子和旗鼓隊把鄉親帶回懷念的故鄉廟會。其他演出節目還有台音合唱團演唱民歌集錦「遊子思親」、「四季紅」、「祝福」。團員林村雄牧師加碼獨唱「回鄉的我」。 會長吳佳穆(左)歡迎大家，聯歡會由北卡大學教授蕭麗玲主持。(記者王明心/攝影)

節目間，不時穿插由張楚楚和辜五揚負責的抽獎活動。獎品大多由鄉親捐贈，最大的三個獎則由亞特蘭大辦事處處長王翼龍、僑教中心主任歐宏偉，及全美台灣同鄉會贊助。 台美第二代林先生標得有賴清德和蕭美琴親筆簽名的外套。(吳佳穆提供)

黃英男醫師則將一件有著台灣候任總統賴清德 和副總統蕭美琴親筆簽名的外套捐出義賣時，現場氣氛到達高潮，從150元開始拍，最後由台美第二代林先生以3000元標得。還有一名男士捐出5000元贊助同鄉會。