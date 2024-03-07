北卡台鄉會慶元宵 有吃有玩好歡樂
北卡台灣同鄉會於元宵當天舉行聯歡慶祝會，百餘名鄉親以美食、抽獎和表演節目，齊聚愛培科斯(Apex)的Salem初中同樂。
活動由福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA)的舞龍隊開啟歡慶序幕，接著的扯鈴和功夫舞扇表現台灣民俗技藝，成員們還在台語歌曲和原住民音樂下，跳出台灣風街舞。
主持人北卡大學教授蕭麗玲的混血女兒曉非(Fae Ross)自彈自唱華語歌曲「茉莉花」和自己創作的「WaterLily」。洛麗中文學校舞蹈隊的「轉帕舞」旋出快樂步伐，電音三太子和旗鼓隊把鄉親帶回懷念的故鄉廟會。其他演出節目還有台音合唱團演唱民歌集錦「遊子思親」、「四季紅」、「祝福」。團員林村雄牧師加碼獨唱「回鄉的我」。
節目間，不時穿插由張楚楚和辜五揚負責的抽獎活動。獎品大多由鄉親捐贈，最大的三個獎則由亞特蘭大辦事處處長王翼龍、僑教中心主任歐宏偉，及全美台灣同鄉會贊助。
黃英男醫師則將一件有著台灣候任總統賴清德和副總統蕭美琴親筆簽名的外套捐出義賣時，現場氣氛到達高潮，從150元開始拍，最後由台美第二代林先生以3000元標得。還有一名男士捐出5000元贊助同鄉會。
會長吳佳穆預告今年接下來，將陸續舉辦肉粽節和秋天的中秋節活動，並提醒大家領取二二八台灣百合別針。
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