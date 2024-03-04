喬州保護宗教法 被指涉歧視跨性別群體

關於學校洗手間性別使用規範，喬州支持及反對意見都有。(amazon網站截圖)

喬治亞州議員們近日正重新審視一場長達近十年的爭論，即該州是否需要保護宗教權利免遭州和地方政府的踐踏。反對者稱，上述SB180法案，可能導致個人和團體，以宗教名義歧視LGBTQ+群體。

八年前，議員們曾通過不同版本的類似法案，當時的共和黨 州長迪爾(Nathan Deal)在商界的壓力下，於2016年否決了該法案。商界當時反對理由是，擔心會損害招募員工及遊客。

喬州 眾議會小組委員會上周提出一項提案，禁止公立學校跨性別 學生使用符合其認同的性別洗手間。支持者表示，需採取這項措施來保護非跨性別學生；但反對者反駁，此舉侮辱遭霸凌的跨性別學生。

州參議會司法委員會上周以6比3的投票結果通過了SB 180法案，並提交參議會全體會議進行更多辯論。

該法案反映了1993年聯邦法律「宗教自由恢復法案」(Religious Freedom Restoration Act)。由於聯邦法不適用於州和地方政府，因此該法案發起人、共和黨參議員塞茨勒(Ed Setzler)多年來一直在喬州推動該案。

反對者警告，私人企業可能利用該法來拒絕為員工提供節育保險等事宜。該法也可能會使地方禁止歧視的法律出現漏洞。

關於學校洗手間使用規範，共和黨人表示喬州人需受保護，反對者則稱該法將成為對付跨性別學生的武器。

該法案還涵蓋更衣室和過夜學校旅行。它要求學校為跨性別者或其他不喜歡使用與其出生性別相符更衣室的學生，尋找其他更衣室。

反對者表示，備用更衣間常需長途跋涉穿過校園，導致學生在上課期間難以使用，加劇學生的孤立感。

倡導LGBTQ+權利的組織The Movement Advancement Project表示，自2021年以來，已有11個州通過了規範洗手間使用的法案，其中包括鄰近喬州的田納西州、阿拉巴馬州和佛州。北卡於2016年通過此類法案，但於2017年廢除，其引發爭議與導致迪爾在2016年否決喬州宗教自由法案的情況相同。

根據喬州法案，如果校方允許學生使用與出生性別不相符的洗手間，將允許家長起訴學區，並將允許向教師和管理人員頒發許可證的專業標準委員會調查違規行為。