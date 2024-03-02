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亞城廣東同鄉會 迎春晚宴慶龍年

【亞特蘭大訊】
亞特蘭大廣東同鄉會舉辦龍年迎春晚宴。亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(左三)也到場同慶。右一為會長沙國華。(廣東同鄉會提供)
亞特蘭大廣東同鄉會舉辦龍年迎春晚宴。亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(左三)也到場同慶。右一為會長沙國華。(廣東同鄉會提供)

亞特蘭大廣東同鄉會日前在中國城的福臨門海鮮酒家，包場舉辦迎春晚宴，來自亞城的各界鄉親朋友、外州鄉友、美國友人近200人歡聚一堂。

廣東同鄉會文藝團當晚獻唱「賀年歌」拉開了晚宴序幕。會長沙國華首先代表廣東同鄉會向與會嘉賓發表新年賀詞，並向全體來賓祝賀新春快樂。廣東同鄉會的理監事也齊齊上台給大家拜年祈福。

亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉上台拜年。一如往年，廣東同鄉會給每位來賓派發了寓意大吉大利的紅包。

文藝團為晚宴精心準備了精彩的歌舞節目，一首首經典的粵語歌、國語歌、英文歌輪番上演，還有在古箏伴奏下的精彩舞蹈；歐宏偉更獻唱了一首「上海灘」。

穿插於整個晚宴中的多輪抽獎活動，頻頻掀起高潮；中獎的幸運兒開心上台領獎；今年的獎品包括威士忌名酒、各種廚房電子用品、電子拖把以及50吋超高清電視機、國際來回機票等，還有20份現金紅包。

廣東同鄉會是亞特蘭大地區成立時間最長的社團之一，每年迎春晚宴是其固定節目，疫情前已經連續舉辦了20多年；因疫情中斷了三年後於去年恢復舉辦，春宴無疑是當地鄉親朋友的年度盛事。

廣東同鄉會感謝當地各界熱心團體和朋友的贊助支持，還要特別感謝駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處，中華航空，百福旅行社，Metro City Bank等的獎品贊助。

晚宴上精彩的歌舞表演。(廣東同鄉會提供)
晚宴上精彩的歌舞表演。(廣東同鄉會提供)
晚宴上精彩的歌舞表演。(廣東同鄉會提供)
晚宴上精彩的歌舞表演。(廣東同鄉會提供)
廣東同鄉會的理監事上台給大家拜年祈福。(廣東同鄉會提供)
廣東同鄉會的理監事上台給大家拜年祈福。(廣東同鄉會提供)

亞特蘭大 疫情

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