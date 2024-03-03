佛州未打麻疹疫苗可上學惹議 衛生局：不會強制執行

麻疹症狀。(聯邦疾病防治中心官網)

佛羅里達州衛生廳廳長(surgeon general)拉達波(Joseph Ladapo)，日前因其對一所小學麻疹疫情的處理而廣受批評。他告訴未接種疫苗 孩童的家長，可自行選擇是否到校上課，此舉顯然違反了未接種學生不應上學的聯邦指導方針。

麻疹疫情在美國已很少見，但近日病例有升高趨勢，從2023年全年僅58例，到今年才過兩個月就已經有35例。

曾對COVID-19疫苗表達懷疑的拉達波，上周向勞德代堡(Fort Lauderdale)附近，有六名學生感染了麻疹病毒海牛灣小學(Manatee Bay Elementary School)家長發出一封信。

信中指出，當學校爆發麻疹疫情時，「通常建議」未接種疫苗，且未患過麻疹的學生應留在家裡三周，「因為他們很可能」被感染。但信中也提到，目前佛州 不會將建議轉化為強制命令。

布勞沃德郡(Broward)學區日前表示，海牛灣小學1067名學生中有33人未注射至少一劑的麻疹疫苗。該疫苗共有兩劑，但其中還涵蓋腮腺炎和德國麻疹，即使只接種一劑也能有效預防麻疹。

拉達波寫道，由於社區的免疫率很高，以及對於健康兒童缺課的教育費用與家庭負擔，(州衛生部門)讓家長或監護人自行做出孩子是否上學的決定。

拉達波的措辭與疾病管制與預防中心(CDC )的建議相互矛盾。CDC建議，未接種疫苗的兒童「須被排除在課堂之外」三周。然而各州並無需強制遵循這些建議。

未能禁止未接種疫苗兒童上課引發了佛州和全美各地醫生的批評，其中包括美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)。

佛州法律要求學生接種麻疹和其他幾種傳染病疫苗，但出於醫療原因，醫生可以免除其接種，或是該疫苗與家庭的「宗教信條和習俗」相衝突，其父母可以免除他們的接種。

麻疹以空氣傳染，並可在空氣和表面上停留兩個小時。感染者在出現症狀前四天即具有傳染力，其症狀包括明顯的紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水和流淚。

除了未接種疫苗者外，最容易感染這種疾病的人，還包括年齡太小而無法接種疫苗的嬰兒；免疫系統因癌症和愛滋病毒等疾病而受損的成人和兒童以及孕婦，腹中胎兒也可能受到不利影響。

CDC表示，雖然大多數患者康復後不會出現重大問題，但未接種者患病後約有20%的機會需住院治療。CDC表示，每1000名未接種疫苗的受感染兒童中，就有1至3人會死於麻疹。