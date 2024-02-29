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製作燈籠、天燈… 亞特蘭大中文學校文化研習慶元宵

亞特蘭大訊
現場來賓學習剪紙、燈籠、天燈和許願卡製作。(學校提供)
現場來賓學習剪紙、燈籠、天燈和許願卡製作。(學校提供)

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前在亞特蘭大僑教服務中心，舉辦了2024年元宵節民俗文化研習活動，近百人出席。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉受邀到場致詞並發送來自台灣總統府一元復始福袋，祝賀大家元宵快樂。福袋深受 們喜愛，大家排隊到台前跟來賓説新年快樂和元宵節快樂。

當天亞特蘭大中文學校老師和家長們準備了菜餚、甜點、水果、飲料和手工製作的紅豆湯圓，大家都吃得很開心。

現場有蔡朞華老師和陳真玢老師帶領的剪紙、燈籠、天燈和許願卡的製作教學。(學校提供...
現場有蔡朞華老師和陳真玢老師帶領的剪紙、燈籠、天燈和許願卡的製作教學。(學校提供)
亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前在僑教中心舉辦元宵節民俗文化研習活動。右...
亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前在僑教中心舉辦元宵節民俗文化研習活動。右起為該校校長戴念華、僑教中心主任歐宏偉。(學校提供)

元宵節文化研習活動由亞特蘭大中文學校的老師們精心布置會場，有師生一起製作的龍年剪紙、小燈籠、天燈、許願卡，還有燈謎、許願樹和臺灣帶來的大紅燈籠，現場充滿節慶的歡樂氣氛。文化展示攤位有蔡朞華老師和陳真玢老師帶領的剪紙、燈籠、天燈和許願卡的製作教學，學生們把他們寫好的天燈和許願卡親手掛在許願樹上，祈願新的一年健康平安、心想事成。

蔡慧嫻老師製作的元宵節故事影片讓觀眾簡單明瞭的知道元宵節的典故，黃瀅如老師主持的元宵節猜燈謎更是讓大人和小孩都努力尋求燈謎的答案，答對的人有紅包和小獎品。連平時害羞不敢說話的小學生都因為有自己心儀的獎品而央求父母幫他們找燈謎的答案，進而興奮的來答題並領獎。

華語文學習中心的成年人學生們也覺得中文真是有趣，藉由猜燈謎來多認識一些字，還可以拿獎品。大家都很盡興地體驗元宵節的習俗和飲食文化，也為今年農曆春節的慶祝活動劃下完美句點。

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心位於亞特蘭大僑教中心二樓。地址：5377 New Peachtree Road， Chamblee, GA 30341。亞特蘭大中文學校網址：AtlantaChineseSchool.org；電郵：[email protected]。台灣華語文學習中心網址：tcmlatl.org；電郵：[email protected]

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦了2024年元宵節民俗文化研習活動，...
亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前舉辦了2024年元宵節民俗文化研習活動，有近百人出席。(學校提供)

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