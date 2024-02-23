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北卡州長、民代 祝華人龍年快樂

記者王明心╱北卡報導
北卡州長發布農曆新年文告。(美中經濟文化協會提供)
北卡州長發布農曆新年文告。(美中經濟文化協會提供)

北卡兩黨官員在春節期間向華人亞裔送出拜年信函，除了祝賀龍年快樂，也肯定亞裔對北卡的貢獻。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)、州務卿馬歇爾(Elaine F. Marshall)、國會眾議員福喜(Valerie Foushee)和尼克(Wiley Nickel)，均透過美中經濟文化協會創會董事長衛高榮，向北卡華人祝賀龍年。

副州長羅賓遜(Mark Robinson)則委由南北卡亞太裔聯合商會向北卡華人、夏樂特(Charlotte)華人，和夏樂特越裔人民拜年。

庫伯發出文告(proclamation)，把今年的2月10日訂為「北卡2024年農曆新年日」，他表示，亞太裔為北卡社會、文化、經濟和學術成就做出了貢獻，建議所有州民慶祝這一節日，以彰顯北卡豐富的文化歷史，以及對種族、宗教和文化多樣性的承諾。

馬歇爾感謝華人對北卡的諸多貢獻，祝願大家體現龍的魅力、智慧、自信和力量。福喜祝福大家享受龍所象徵的好運和成功。尼克表示很榮幸能與華人一起慶祝農曆新年，他將致力捍衛華裔權益，使北卡更加平等、繁榮。

羅賓遜祝願大家龍年身體健康、生活幸福、事事順利。他也對夏樂特的華人社區送出熱烈祝福，稱春節活動展現對豐富傳統的尊重，也在社區內建立更牢固的連結。

北卡 華人 亞裔

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