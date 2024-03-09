2024年社會福利最新資訊亞太老齡中心說明每賺取1730美元可獲一個社會保障和Medicare積分

NAPCA網站可選擇大家慣用的語言。(截自napca.org)

亞特蘭大訊

美國國家亞太老齡化中心(NAPCA)是一家非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。NAPCA的年長者幫助中心(NAPSAC)提供年長者及其看護者多語言幫助。以下為其分享我們想要分享有關2024年社會福利 的最新資訊如Medicare(紅藍卡)、Medicaid (白卡)、平價醫療法案健康保險市場、社會退休金 、補充保障收入等有任何其他問題，可以幫助居住在美國的長者：

2024年，我需要獲得多少收入才能得到一個社會保障工作積分？是否需要工作一整年才能獲得該積分？

社會保障積分是基於您當年的收入計算的。隨著平均工資的增加，每年賺取一積分的收入要求會略有上升。2024年，您每賺取1730美元，您就可以獲得一個社會保障和Medicare積分。您必須賺取6920美元才能獲得四個積分，以達到每年的上限。您可以工作一整年來賺取四個積分，或者可以在更短時間內賺足四個積分。您必須賺取一定數量的積分才能有資格獲得社會保障福利。40積分足夠您獲得您應有的社會保障福利。

我已經退休並正在領取社會保障退休金。我還能申請Medicaid和補充保障收入嗎？我聽說有收入和資產限制。我擁有一棟房子和一輛車，還有壽險。

如果您符合您所在州規定的收入和資產要求，您可以獲得Medicaid和補充保障收入。第一棟房子和第一輛車是可以排除在外的，但某些壽險會被計算為資產。2024年，聯邦規定的補充保障收入的每月限額為：個人943美元，夫妻1415美元。一些州可能會在聯邦標準之上提供SSP(州附加支付)。例如，若您住在加州且沒有收入，個人每月最多收到1182美元的補充保障收入，夫妻則為2022美元。如您收入增加，補充保障收入的金額會減少。請注意，社會安全局規定了計算收入的方法。為瞭解您是否有資格獲得福利，請向社會安全局提交申請從而獲得資格判定。請注意，以上資訊可能會隨時間和政策變化而有所調整。

2024年，為了繼續擁有福利，我的收入應當保持在多少？

在領取社會保障退休金或遺屬福利金的同時，您可以繼續工作。然而，以獲得全額福利，社會安全局對於您的收入是有限制的。

•如果您在整個年度內未達到全額退休年齡，那麼每多賺兩美元(2024年收入限額為22320美元)，社會安全局將從您的福利金中扣除一美元。

•在您達到完全退休年齡的那一年：A.在達到完全退休年齡的那個月前，如您賺取超過另一個限額，即59520美元，那麼每多賺三美元，社會安全局將從您的福利金中扣除一美元。B.從您達到完全退休年齡的那個月起，您的收入不再影響福利，無論收入多少。此時，社會安全局將重新計算您的福利金額，以補償之前因超額收入而扣減或暫停的部分。

如果對Medicare幫助項目有任何疑問，可以通過以下任意方式聯繫亞太老齡化中心：電話留言：1-800-683-7427(普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2722(英語)，電子郵件：[email protected]，郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。