裝修完美是買房第一要件嗎？

作者專業保險經紀人Grace Hong Lu

大家好！我是 Grace Hong Lu，也是大家熟知的高妹，美國家庭保險 (American Family Life Insurance，簡稱 AMFAM)Hong Lu 保險事務所負責人。今天要和大家來談談房屋安全的問題。特別是，我想提醒大家一個問題，大家一定覺得裝修美美完全是買房時的第一要件，沒錯，房子讓人賞心悅目是吸引人第一目光的要件，不過以我為大家承保房屋保險多年的經驗，還是要提醒大家：「注意房子安全抗災」才是最重要的。

家，本該是避難所，一個不受外界紛擾與威脅的安全之處，但近期屢破紀錄的天災侵襲，愈來愈多房子不堪一擊。考量美國的家庭住宅「年事已高」，問題更大。據報導顯示，全美38%房屋建於1970年前，使得屋齡中位數高達40年；屋頂老化、排水不良、管線陳舊，讓許多房屋亟需裝修，提升抗災彈性。

許多人付不起傳統裝修美化房屋的費用，因為供應鏈吃緊和工人價格貴得嚇人，典型透過房屋淨值融資的信貸利率則攀上歷史新高。

各項因素促使消費者轉向增強房屋的安全性和抗災能力，一方面費用較低， 另一方面則是可以保護屋主的投資 ，應對不斷來襲的天災威脅 。

就算在天災少見之處，如德州人2021年經歷停電的寒冬事件，人們學到只要一次短暫的極端天候事件，就能癱瘓並破壞整個地區。

增強房屋抗災力的措施，包括疏通排水溝、清除易燃物等，以降低野火造成的災害風險。修剪房屋周圍樹枝不僅能降低火災風險，也能避免風災損壞房屋或堵塞排水溝。

此外，疏濬管道在大雨或雪水融化時很有幫助，最簡單的解決辦法包括重新配管引流，這項經濟實惠的措施可進一步避免地基或地下室水損壞，後者要修就貴了。

電網不穩和消費者對永續能源的渴求，讓住宅太陽能發電和儲電發電系統的需求大增，自主蓄電可防止酷熱、管道結冰造成損壞，或停電時導致冰箱和冷凍庫中的食物腐敗。

若從地產仲介的觀點來看，展示與行銷房產的實用功能雖然不像開闊格局或優雅廚房般吸睛，卻能吸引優先考慮房屋抗災力和亟欲保護投資的買家，尤其是在房屋銷售低迷之際。

穩固的住宅可降低買家的房屋保險成本，目前這類保險愈來愈難買，且保費愈來愈高。

最近 Hong Lu 保險事務所承保業務已從喬治亞州，擴大到阿拉巴馬州、北卡羅來納州、南卡羅來納州 、佛羅里達州和田納西州。我希望所有人都能平安。若是您想要擁有一份量身打造的保單，想聽聽專業又貼心的保險經紀人的建議，又或者想成為高妹的工作小伙伴，請不要猶豫聯繫 Grace Hong Lu 保險事務所辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵 [email protected]，公司地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。