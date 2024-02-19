蔡方芊「寧靜之境」畫展 北卡凱瑞展出至3/2

台灣畫家蔡方芊在北卡推出「寧靜之境」畫展。(記者王明心／攝影)

北卡 凱瑞(Cary)佩吉沃克藝術歷史中心(Page-Walker Arts and History Center)目前推出「寧靜之境」(The Realm of Tranquility)畫展，展出的24幅山水和花鳥畫皆為台灣畫家蔡方芊的作品。

美術科班出身的她此次所推出的畫作，展現與一般中國繪畫大為不同的技巧。一般畫家多在宣紙或絹布上作畫，她用西洋畫布；繪畫材料一般以水墨為主，她用壓克力顏料；國畫通常用色含蓄，她卻如梵谷般，在畫布上揮灑上亮麗耀眼的顏色。

台灣畫家蔡方芊作品。(記者王明心／攝影)

這些創作靈感來自她人生軌跡的蛻變。她幼時家境清寒，生活最大的樂趣就是拿著磚片，把老家前的大台階當作畫布，這種路邊畫開啟了她對繪畫的興趣。

國二時，她被老師推薦代表學校參加國畫比賽，比賽前每周都到老師李義弘家，從最基本的調墨色、筆法、暈染、上色等學起，這也是她人生第一次有系統地學畫。幾個月後，她勇奪基隆市國畫比賽國中組第一名。

考慮家境，她報考了公費的新竹師專美術科，「當時是全台唯一有美術專科的師專 」。在學期間她全方位接觸素描、書法 、水彩、木工、國畫、版畫、油畫、雕塑。最後她選擇最擅長的油畫作為畢業展領域，在老師席慕容的鼓勵下，獲得畢業展油畫組第二名。

台灣畫家蔡方芊作品。(記者王明心／攝影)

之後忙於教職和家庭的蔡方芊不曾放下畫筆。靈感來時，隨時用針筆畫在速寫本上；孩子纏身時，她改做刺繡，以便隨時去照顧孩子。她說，丈夫不喜歡油畫的亞麻仁油味，她改用無味的壓克力顏料作畫。

來到北卡後，碰到疫情 無法外出，她開始在網路上欣賞古中國山水畫，有感於傳統國畫經歲月洗禮後都難逃變成黑黃暗沉的命運，她改採大膽燦爛的顏色作畫，將古畫賦予新意。

蔡方芊說，兒子調侃她的畫「不中不西 」，她倒覺得藝術沒有國畫西畫之分，有的只是繪畫工具和使用材料的不同，藉由畫家的藝術表達，詮釋出內在生命。她希望所有來看畫的人都能從畫中感受到內心的寧靜祥和。

畫展將展至3月2日，地址：119 Ambassador Loop, Cary 27513，展出時間：周一至周四中午12時至晚上9時，周五中午12時至下午5時，周六早上10時至下午1時。此外，23日晚間6至8時將舉行招待會。