白卡重啟審查 近1年喬州逾50萬人失去資格

提供低收民眾醫療保健的喬州白卡(Pathways)啟動重新審核資格。(喬州州長臉書)

喬治亞州的醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 )登記，為聯邦政府強制執行「重新認證」(recertification)流程的一部分，自去年4月啟動重新認證以來，喬州 持白卡者或符合資格者，人數減少超過50萬3000個，在全美退出白卡比率最高的州中名列前茅。

白卡是政府為貧困兒童和一些貧困成年人提供的健康保險。在疫情期間，聯邦規則允許白卡持有者可以繼續享受醫療補助，無需提交文件確保資格。當時，喬州白卡人數激增至史上最高的280萬，相當於該州人口的四分之一持有白卡。

這場因為疫情免除白卡資格審查的福利，已經在去年春天結束，導致了所有州都須重新認證每個白卡受益者是否仍然符合資格。如果未認證或是無法聯繫上的民眾，將會失去白卡資格。

許多家庭是在到醫生診所就診時，才知道自己失去了白卡資格。

在喬州提交的申請中，85%的人是因為該州沒有收到或找不到其文件而失去白卡資格。

由於喬州醫療補助辦公室的許多員工都遠距上班，民眾許多時候無法獲得面對面服務的關注。

根據亞特蘭大憲報(AJC)幾個月來的追蹤報導，對於許多民眾來說，州府工作人員面對面提供申請問題至關重要。但該州負責監督白卡的公共服務部門(DHS)卻人手不足，對民眾所需的服務不堪重負。

該部門官員表示，他們已經額外聘雇了1000多人來應對這項工作，並且仍在繼續招聘。他們指出聯邦政府「對DHS工作人員施加了巨大的壓力」。

DHS官員也表示，一些前白卡受益人懶得重新申請保險，因為其收入已經足夠高，已經有資格在平價醫療法案(Affordable Care Act)交易市場上購買醫療保險 。