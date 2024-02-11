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北卡華聯會龍年春晚 近800人同慶新年

記者王明心／北卡報導
主持人吳若涵(Zoey Wu，由右至左)、汪宸因(Aaron Wang)、周薇、李冰、朱墨軒、李澤睿。(記者王明心／攝影)
主持人吳若涵(Zoey Wu，由右至左)、汪宸因(Aaron Wang)、周薇、李冰、朱墨軒、李澤睿。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區規模最大的華人團體華人聯合會(CAFA)日前在北卡州大史都華劇院(Stewart Theatre)舉行春節晚會， 近800人出席了當天盛會，提前歡慶龍年到來。

該會會長江俞霖首先代表華聯全體向觀眾拜年。北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)也到場以中文問候大家，她說，人民外交是最好的國際關係維持方式。中國駐美使館僑務組副主任汪甯表示，春晚傳承優良文化，也豐富當地多元文化，尤其在中美建交45周年之際，更能發揮橋樑功能。兩人並頒發「社區服務終身成就獎」給嚴定和胡暉。

該州首位華裔州議員劉廣亞、州議員Maria Cervania、Morrisville市長TJ Cawley和市議員Steve Rao等人，也都到場同歡。

活動主持人陣容龐大，除周薇和朱墨軒外，還有李冰、李澤睿、吳若涵(Zoey Wu)、汪宸因(Aaron Wang)。整場節目動員了380位表演者，內容融合古今，既有古典舞、京劇、也有爵士樂、現代舞，還有穿越古今的旗袍秀等。

總導演胡暉表示，這場新年大團圓活動，在嚴格把控節目品質的同時，也兼顧社區參與的特色，並力求內容和形式多樣化。當天共推出27個節目，精采紛呈非常吸睛，而包括幕後策劃、音效、燈光、背景設計、化妝造型、道具、上下場等義工，也都是演出成功的大功臣。

參與的表演者除了來自當地中文學校、舞蹈團、合唱團、民樂團、個別藝術家外，今年還有一個驚喜，就是由北卡大學學生組成的Flying Silk舞蹈團，他們演出的綢舞「潮起」，獲得大家一致讚賞。

另一個突破是抽獎環節由AI「小龍」擔任，負責抽出各類獎品得主。此外，胡暉指出今年有許多夫妻和親子同台演出，顯示了社區民眾不斷提升的參與度。

演出告一段落，全體表演者魚貫上台謝幕時，突然音樂響起，大家跳起網路爆紅的「科目三」，掀起晚會最高潮。江俞霖最後感謝所有工作人員，表示華聯春晚的主旋律是傳承與創新，提供展現才華的舞臺，服務別人，也實現自我價值。

旗袍秀穿越古今(上圖)，節目彩蛋是主持人們帶著全體表演者跳科目三(下圖)。(記者...
旗袍秀穿越古今(上圖)，節目彩蛋是主持人們帶著全體表演者跳科目三(下圖)。(記者王明心／攝影)
節目精彩紛呈。(記者王明心／攝影)
節目精彩紛呈。(記者王明心／攝影)
節目精彩紛呈。(記者王明心／攝影)
節目精彩紛呈。(記者王明心／攝影)
華聯春晚由「迎春鑼鼓」和「張燈結彩過大年」揭開序幕(上)。會長江俞霖介紹嘉賓(下...
華聯春晚由「迎春鑼鼓」和「張燈結彩過大年」揭開序幕(上)。會長江俞霖介紹嘉賓(下圖右一)介紹州務卿馬歇爾(Elaine Marshall，右二)致詞。(記者王明心／攝影)
節目精采紛呈。(記者王明心／攝影)
節目精采紛呈。(記者王明心／攝影)
節目精采紛呈。(記者王明心／攝影)
節目精采紛呈。(記者王明心／攝影)

北卡 華人 爵士樂

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