種族進步最多州排名出爐 喬州、德州拿下冠亞軍

隨著近年全美人口和選民變得更加多元化,且「民權法案」(Civil Rights Act)將屆滿60周年,個人財務網站WalletHub在日前公布了一項「種族進步最多州」(States with the Most Racial Progress)榜單,其中喬治亞州和德州 這兩個有種族歧視史的南部州,分別拿下冠亞軍。

喬州 在該排名中名列第一。研究指出,自1979年以來,該州白人和黑人 的收入差距縮小了32%以上,是全美降幅最大的州。

另外,自2002年以來,喬州白人及黑人的企業擁有權比率差距縮小了11%以上,該州並是黑人居民貧困率下降的少數州之一。

德州排名第二位,在縮小白人和黑人居民間醫療保險覆蓋範圍方面領先全美。

排名第三的密西西比州自1970年以來,已將貧困率差距縮小了近27%,降幅全美居冠。

已故金恩博士(Dr. Martin Luther King)的長子Martin Luther King III表示,喬州在黑人政治參與方面表現出色,這是WalletHub審查的另一個指標。

根據WalletHub排名,在種族方面進步前十名的州依序為:喬州、德州、密西西比、新墨西哥州、懷俄明州、康乃狄克州、新澤西州、馬里蘭州、佛羅里達州以及北卡羅來納州。

回顧金恩博士被暗殺的1968年,全美黑人的貧窮率為34.7%。2021年該比率降至17.1%。

根據美國人口普查,從1964年到2020年,擁有四年制大學學位的黑人成年人的比率增加了約24%。

WalletHub在四個關鍵項目上衡量了50個州和哥倫比亞特區的黑人和白人居民間的差距,包括就業和財富,教育,社會和公民參與,以及健康。

WalletHub使用22個相關指標評估上述項目,所收集資料從家庭年收入中位數到標準化考試成績,再到選民投票率。

然而,該排名主要衡量白人和黑人居民之間的差距,但未將拉丁裔、美洲原住民或亞裔的數據列入。這些群體在許多州反而是最大的非白人族裔或種族群體。

加州路德大學(California Lutheran University)的Sarah W. Heath平等與正義中心主任杜阿爾特(Cynthia Duarte)表示,如果種族進步數據排除了亞裔和拉丁裔,就很容易產生誤導。

完整報告可看:https://reurl.cc/RWeV56。