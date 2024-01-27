北卡獲逾2600萬資金 添購114輛電動校車

北卡將有188輛電動校車。(州長臉書)

北卡 州長州長庫伯(Roy Cooper)日前宣布，美國環保署(EPA)清潔校車撥款計畫將提供北卡2670萬元，作為該州各學區 購買114 輛新電動校車之用。

美國環保署稱，電動校車可以減少與氣喘相關的廢氣、降低排放、降低維護和燃料成本，以及停電期間具提供電力能力。庫伯說，這筆聯邦資金改善了北卡學生的健康和安全、對抗空氣污染，並促進北卡經濟。

超過 98% 的公車將用於低收入 、農村和部落社區的學區，預計替13 個郡、超過30 萬名學生提供服務。 受惠者包括公立學校、特許學校和部落學校，其中杜倫(Durham)郡將有38 輛、夏洛特(Charlotte)27 輛、切羅基中央學校(Cherokee Central Schools)15輛。

北卡早在2022年聯邦清潔校車計畫獲贈31輛電動校車，同年州政府與福斯汽車(Volkswagen)合作，自資推出43輛電動校車。加上此次新增的114輛，北卡電動校車將可達到188輛。

總部位於綠堡(Greensboro)Carolina Thomas公司，拿下新一筆聯邦補助金2000萬，該公司將負責將北卡 11 個學區的 61輛柴油校車換成電動車。