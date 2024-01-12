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喬州首位亞裔市長John Park就職

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
布魯克海文(Brookhaven)市長John Park宣誓就任。他是喬州史上第一位亞裔市長。(市府臉書)
布魯克海文(Brookhaven)市長John Park宣誓就任。他是喬州史上第一位亞裔市長。(市府臉書)

布魯克海文(Brookhaven)市長John Park日前在市政廳宣誓就職，他也是喬治亞州史上第一位亞裔市長。

Park出生於南韓，六歲時隨家人移民到美國，最初落腳於阿拉巴馬州，之後大多數時間在喬州底卡特市(Decatur)長大。他畢業於底卡特高中(Decatur High)，之後在愛默蕾大學(Emory)獲得工商管理學士學位，畢業後至IBM任職科技諮詢工作。

911事件發生後不久，Park離開了IBM，前往疾病管制中心(CDC)從事生物恐怖主義(bioterrorism)的研究及預防準備工作。

Park表示，「我的家人在20世紀70年代從韓國來到美國，當時我的父母抵抗了韓國當權者對民主運動的軍事鎮壓，為了安全我們不得不逃到美國。我的父母教導我要為正義而奮鬥，永不退縮。」

Park表示，從那次經驗中父母教導他：領導者必須先是公僕。領導者必須傾聽人民的意願並服務於人民的意願。

Park表示，該市府未來幾年的主軸將是恢復正常(return to normalcy)。他的三個目標是聘請一位公民倡導者(citizen advocate)專注於並改善客戶服務，讓公共工程總監能專注於交通上的多模式聯運連接(multimodal connectivity)，以及改善該市的雨水基礎設施。

John Park與妻子Morgan Harris以及父母。(競選網站)
John Park與妻子Morgan Harris以及父母。(競選網站)
布魯克海文(Brookhaven)新上任的市長John Park(中)。(市府臉...
布魯克海文(Brookhaven)新上任的市長John Park(中)。(市府臉書)

阿拉巴馬州 IBM 亞裔

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