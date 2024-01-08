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美加搬家首選 德州連3年登上榜首

記者林昱瑄／綜合報導
一份新的U-Haul報告指出，2023年德州蟬聯第三年美加搬家者首選州。(U-Haul臉書)
一份新的U-Haul報告指出，2023年德州蟬聯第三年美加搬家者首選州。(U-Haul臉書)

根據提供儲存和搬家服務的U-Haul公司一項新報告，德州連續第三年登上美國及加拿大民眾最青睞搬遷目的地榜首。

該報告使用了美國和加拿大超過250萬筆單程客戶交易數據，計算出人們最常搬家的目的地。

根據U-Haul的數據，德州是連續第三年居首，也是自2016年以來第六年位居榜首。儘管自2022年以來，抵達德州的單程U-Haul客戶數下降了近11%，但隨著整體交通流量放緩，由德州搬離的數目也減少了11%以上。

此外，美東南多州也在該榜單上名列前茅，包括了第二名的佛州。北卡、南卡、及田納西州則分居第三至第五位。

這並不是德州及其城市第一次因其吸引新居民的能力而受到關注。奧斯汀市人口統計學家巴倫西亞(Lila Valencia)最近向市議會提交了一份報告，該報告指出，至2022年為止，該市連續12年成為全美人口成長最快的地區。西語裔更成為該州最大的種族人口群體。

此排名前十位依序為：

德州、佛州、北卡、南卡、田納西、愛達荷州、華盛頓州、亞利桑納州、科羅拉多州、維吉尼亞州。

佛州對新居民也仍然具有相同的吸引力，2023年到該州的單程U-Haul客戶數量幾乎與德州一樣多。這個陽光之州已連續九年位居增長前四名。

阿肯色名次躍進最多

U-Haul排名中同比上升幅度最大的前三名是阿肯色州(前進26位)、懷俄明州(+19 位)、佛蒙特州(+18 位)。同比下降幅度最大的前三名是俄勒岡州(下跌15名)、康乃狄克州(-14)、賓州(-14)、俄亥俄州 (-14)。

德州 佛州 南卡

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