亞特蘭大台美學校2024春季班火熱招生中　正體中文教學 培育認識華語文和台語文 東南區唯一擁有自己校舍的華語文學校

由學生組成的成果展4名活動負責人，絕佳默契和專業獲讚賞。(台美學校提供)

亞特蘭大 台美學校(Taiwanese School of Atlanta)2024年春季班熱烈招生中，歡迎父母帶孩子到學校參觀及報名新學期的課程。2024年度1月6日(周六)正式開學，台灣華語文學習中心(Taiwan Center for Mandarin Learning)課程則於2月初開課。

亞特蘭大台美學校是美東南六州使用正體字中文教學的10所僑民學校中，同時也是唯一一所自有校舍的學校，學校環境安靜優雅，設備齊全。該校以培育莘莘學子們認識華語文和台語文，認同台灣本土文化及互相交誼為創校宗旨。

該校師生日前熱熱鬧鬧地舉行2023年秋季班結業式，各年級學生都準備了學習成果上台展現，讓台下的家長們相機快門按不停。而學業優秀的學生也從校長手中領到代表著榮譽的獎狀。在結業典禮之後，難免有著離情依依的淡淡的傷感，大家在互相道別珍重與互相祝褔之下，也期待著寒假及聖誕假期的到來，同時期盼著2024年1月歡喜再相會。

在學生們快樂度假之際，亞特蘭大台美學校全體教師同時在積極準備2024學年度的課程。其中，華語課程分為七個級別，每班上課兩小時，一學期學費200元。同時還有兒童會話班、注音班和華文入門班，上課時間各1小時，學費一學期各120元。上課時間在周六，從最早的上午10時10分，到下午3時等。為了保證教學品質，2024年起有規定所有班級須至少4名學生才會開班上課。

亞特蘭大台美學校除了正規的語言課程外，更擁有揚名亞特蘭大大都會 區的青年鼓隊及兒童鼓隊。據校方表示，凡是參加華語課程的學生，均可免費參加打鼓課程。此外也有適合任何年級學生的數學加強班、AMC8課，每周上課兩小時。才藝課有青年鼓隊、兒童鼓隊和2024年隆重推出的摺紙才藝課等。學期中還會推出有趣的捏麵人課外活動。

亞特蘭大台美學校在中華民國 僑務委員會的支持下，已在2023年成立了「台灣華語文學習中心在亞特蘭大台美學校」，這是針對家庭中有母語非華語的成員；或有心想學習華語文甚至有可能到華語為主的國家工作的主流人士，提供可以學習具有專業性與高水準的正統華語文課程。2024年將是該學習中心開辦的第2年，預計於2024年2月3日正式開課，臺灣華語文學習中心提供一年2期、每期12周、每周有3小時的華語文實體教學。課程將開設成人基礎會話班和商用中文會話班，由具有豐富華語文教學經驗且獲得華語文師資培訓認證的台美裔教師負責語文和文化教學，並使用僑委會提供的教材「來！學華語」全系列教材，並搭配「五百字學華語」、「一千字學華語」等教材作為輔助學習之用。