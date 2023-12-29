我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

MARTA退役車廂 變身喬州人工島礁

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
兩台MARTA退役車廂日前被置入喬州沿海，成為其L號人工島礁的一部分。(喬州DNR沿海資源部門臉書)
兩台MARTA退役車廂日前被置入喬州沿海，成為其L號人工島礁的一部分。(喬州DNR沿海資源部門臉書)

兩輛退役的MARTA 72呎地鐵車廂，近日加入喬治亞州海洋人工島礁行列。喬州自然資源部(DNR)和亞特蘭大大都會捷運管理局(MARTA)日前合作將兩台車廂運送並置入喬州沿海，成為了奧薩巴島(Ossabaw Island)以東約23海哩(nautical miles)、約60呎深的L號人工島礁的一部份。

負責監督喬州海岸人工魚礁建設的DNR沿海資源部門的生物學家布林頓(Cameron Brinton)表示，這個計畫已進行了很長時間，很高興現在能在海上擁有這些MARTA車廂，以提供必要的魚類棲息地、潛水機會和絕佳的近海捕魚地點。

這些車廂於2022年7月退役，MARTA董事會在去年投票決定將它們捐贈給DNR。在美國海岸防衛隊檢查並批准收礁之前，車上的有害物質和潛在污染物已被清除。布林頓說，雖然車廂是人造的，但將在車廂上形成的珊瑚礁卻是完全自然的。

「在幾個月到一年內，我們預計珊瑚、海綿和其他結殼生物會在車廂上形成，」布林頓說。

「由於喬州近海和近海海底環境的低坡度及沙質地質，該車廂的形狀和結構將提供魚類產卵和庇護的絕佳棲息地。」

布林頓說，他預計珊瑚礁將吸引多種魚類，包括鯛魚、軍曹魚、引金魚、帝王鯖魚、西班牙鯖魚、羊頭魚等。新增加的珊瑚礁也可供潛水員立即使用。

MARTA董事會主席Thomas Worthy說， 這個絕佳點子是政府共同努力的結果。「這種(車廂處置)方法是理想的，不僅能夠解決舊車廂的問題，為亞城地區的新車廂釋出空間，也使我們有能力為喬州後代照顧沿海資源。」

這並不是喬州第一次在海上放置地鐵車廂。紐約市大都會交通管理局曾在2000年初期向喬州沿海資源部門捐贈退役的地鐵車廂，並成為喬州沿海人工島礁的一部分。

清理完畢的MARTA退役車廂。(喬州DNR沿海資源部門臉書)
清理完畢的MARTA退役車廂。(喬州DNR沿海資源部門臉書)
兩台MARTA退役車廂被置入喬州沿海，成為其人工島礁的一部分。(喬州DNR沿海資...
兩台MARTA退役車廂被置入喬州沿海，成為其人工島礁的一部分。(喬州DNR沿海資源部門臉書)

喬州 地鐵 大都會

上一則

亞城都會區 慶新年活動登場

下一則

芝中途機場航班延誤 全美第4高 逾27％班機都晚點

延伸閱讀

今年紐約地鐵犯罪率下降 逮捕人數大增

今年紐約地鐵犯罪率下降 逮捕人數大增
防範地鐵逃票 MTA再徵求意見

防範地鐵逃票 MTA再徵求意見
六旬男地鐵車廂間行走 跌落鐵軌被撞身亡

六旬男地鐵車廂間行走 跌落鐵軌被撞身亡
六旬翁在紐約地鐵7號線遊走跌落 當場身亡

六旬翁在紐約地鐵7號線遊走跌落 當場身亡

熱門新聞

拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

2023-12-28 16:21
熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

2023-12-23 01:05
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

2023-12-21 15:38
奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

2023-12-24 21:25
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

2023-12-21 12:32

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死