MARTA退役車廂 變身喬州人工島礁

兩台MARTA退役車廂日前被置入喬州沿海，成為其L號人工島礁的一部分。(喬州DNR沿海資源部門臉書)

兩輛退役的MARTA 72呎地鐵 車廂，近日加入喬治亞州海洋人工島礁行列。喬州 自然資源部(DNR)和亞特蘭大大都會 捷運管理局(MARTA)日前合作將兩台車廂運送並置入喬州沿海，成為了奧薩巴島(Ossabaw Island)以東約23海哩(nautical miles)、約60呎深的L號人工島礁的一部份。

負責監督喬州海岸人工魚礁建設的DNR沿海資源部門的生物學家布林頓(Cameron Brinton)表示，這個計畫已進行了很長時間，很高興現在能在海上擁有這些MARTA車廂，以提供必要的魚類棲息地、潛水機會和絕佳的近海捕魚地點。

這些車廂於2022年7月退役，MARTA董事會在去年投票決定將它們捐贈給DNR。在美國海岸防衛隊檢查並批准收礁之前，車上的有害物質和潛在污染物已被清除。布林頓說，雖然車廂是人造的，但將在車廂上形成的珊瑚礁卻是完全自然的。

「在幾個月到一年內，我們預計珊瑚、海綿和其他結殼生物會在車廂上形成，」布林頓說。

「由於喬州近海和近海海底環境的低坡度及沙質地質，該車廂的形狀和結構將提供魚類產卵和庇護的絕佳棲息地。」

布林頓說，他預計珊瑚礁將吸引多種魚類，包括鯛魚、軍曹魚、引金魚、帝王鯖魚、西班牙鯖魚、羊頭魚等。新增加的珊瑚礁也可供潛水員立即使用。

MARTA董事會主席Thomas Worthy說， 這個絕佳點子是政府共同努力的結果。「這種(車廂處置)方法是理想的，不僅能夠解決舊車廂的問題，為亞城地區的新車廂釋出空間，也使我們有能力為喬州後代照顧沿海資源。」