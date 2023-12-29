喬州多項新法 明年1月1日起生效

喬州多項新法將自1月1日起生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)

新年即將到來，有些新法也即將生效。喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)在上次立法會議後簽署的大部分新法已於7月1日生效。將於元旦生效的喬州 法律大多與醫療保健有關，或是對現有法律或法規的調整。

●消費者獲得合約健保 法案(CATCH)

CATCH法案透過為保險公司提供的方案設定適當標準，確保消費者獲得優質醫療保健，並保證每位擁有健保者都能獲得初級和專業護理；心理保健；藥房和檢驗室；和藥物濫用治療計畫。

●違法者的駕駛許可

眾議會第120號法案是為某些違法者設立其有限駕駛許可的相關標準；規定此類許可證費用、期限、更新和更換；提供撤銷標準；和其他目的等。

●州合約及代表權

眾議會第128號法案是規定少數族裔企業、婦女和退伍軍人企業在該州合約採購中的代表權。

●威望車牌與特殊車牌

眾議會第175號法案涉及有關商用車輛和運輸工具安全操作的聯邦法規。它允許為州憲政官員(constitutional officers)；公共服務委員會成員；退休的預備役軍人；喬州國民警衛隊以及Kappa Alpha Psi兄弟會成員頒發威望車牌(prestige license)和特殊車牌；它還修改了與憲法豁免殘疾退伍軍人車輛稅的相關法規。

●救護車服務費

眾議會第453號法案旨在「廢除每項救護車服務均需繳納年度許可費的要求，以及將救護車服務年度許可費存入貧困護理信託基金的要求」。

●喬州線上自動續訂透明法案╱第三方交付透明法案

眾議會第528號法案使民眾更容易終止不必要的線上自動續訂訂閱，並透過與第三方送餐服務者之間達成書面協議來保護餐廳。

●商業融資

參議會第90號法案要求某些商業融資提供者須揭露某些事宜；包括處罰規定；適用性；定義；相關規定事宜；廢除相衝突的法律等其他目的。

●心理健康 平等法案

喬州的《心理健康平等法案》(HB1013)要求提供心理健康治療藥物使用的保險計畫應按照2008年聯邦《心理健康平等和成癮公平法案》(Mental Health Parity and Addiction Equity Act)的規定進行。健保公司也須提供年度報告向專員提交分析。

●所得稅稅率

喬州將從2024年開始降低個人所得稅稅率。HB1437規定，將以5.49%的統一稅率取代現行累進個人所得稅率，直到降至4.99%。如必要，利率降低時間表可逐年延後。

如不需延遲，截至2029年1月，每年的個人所得稅稅率如下：

2024年：5.49%；2025年：5.39%；2026年：5.29%；2027年：5.19%；2028年：5.09%；2029年：4.99%。

坎普最近提議加快降低該州個人所得稅率。如該案獲批准，2024年的稅率將為5.39%。

規畫和預算辦公室估計，該法到2024年將為喬州納稅人節省約11億元。